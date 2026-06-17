Βενζίνη: Πότε θα φτάσει η τιμή της στη χώρα μας σε επίπεδα προ πολέμου

Κάτω από το «φράγμα» των 2 ευρώ το λίτρο κινείται πλέον η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, με φόντο την επίτευξη συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,99 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο και σήμερα ενδέχεται να μειωθεί κατά 1,5 λεπτό, όπως εκτιμά ο πρόεδρος Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης μιλώντας στο enikonomia.gr

Ενώ η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 1,73 ευρώ και σήμερα προβλέπεται να καταγράψει μια πτώση της τάξεως των 3 λεπτών, συμπληρώνει ο κ. Κιούσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η πτώση στις τιμές των καυσίμων οφείλεται στο ότι υπάρχουν προσδοκίες πως θα υπογραφεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026 οριστική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ στο Μπιούργκενστοκ της Ελβετίας αλλά και στην μείωση της τιμής του brent της προηγούμενης εβδομάδας των 86,50 δολαρίων το βαρέλι. Επίσης επισημαίνεται πως, από την έναρξη της τρέχουσας εβδομάδας η τιμή του brent κινείται κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι, συγκεκριμένα χθες έκλεισε στα 79,46 δολάρια και σήμερα προβλέπεται να κινηθεί από 79,16 δολάρια το βαρέλι έως και 79,84 δολάρια το βαρέλι.

Οι προβλέψεις

Ακόμη ο πρόεδρος Βενζινοπωλών Ελλάδας εκτιμά πως, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μπορεί να πέσει στο 1,90 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με την προϋπόθεση ότι η τιμή του brent θα κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι.

Και δεν γνωρίζει κανείς, εάν η τιμή της αμόλυβδης μειωθεί από την άλλη εβδομάδα περαιτέρω στα 1,80 ευρώ το λίτρο, υπογραμμίζει.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, μέχρι το τέλος της εβδομάδας η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να έχει μια συνολική μείωση της τάξεως των 3 λεπτών και το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτών, τονίζει μεταξύ άλλων.

Βενζίνη: Πότε θα φτάσει η τιμή της τα επίπεδα προ πολέμου

Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Κιούση, οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης δεν θα επανέλθουν άμεσα στα επίπεδα προ πολέμου στη Μέση Ανατολή, δηλαδή του Φεβρουαρίου, λόγω του ότι υπάρχουν ζημιές στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες.

Υπενθυμίζεται πως, τον Φεβρουάριο οι μέσες πανελλαδικές τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,70 ευρώ το λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης στο 1,55 ευρώ.

Για να υπάρξει η εν λόγω αποκλιμάκωση τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βενζινοπωλών Ελλάδας, αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως:

από την επίτευξη της συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

από το εάν η τιμή του brent θα κινείται στα70 δολάρια το βαρέλι,

από την ισοτιμία ευρώ- δολαρίου κλπ.

Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου αναφέρει στο enikonomia.gr πως, οι τιμές των καυσίμων θα φτάσουν σε επίπεδα προ πολέμου, ύστερα από ένα τρίμηνο, ενδεχομένως αυτό να συμβεί το Σεπτέμβρη, εάν η τιμή του brent συνεχίζει να κατρακυλά.