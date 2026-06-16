Ενώπιος Ενωπίω: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη στις 24:00

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, στην πρώτη γραμμή της Δημόσιας Υγείας.
H μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.
Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 24:00, η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».
#EnwpiosEnwpiw
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα
Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος
Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή
Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου
Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας