Ενώπιος Ενωπίω: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη στις 24:00

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, στην πρώτη γραμμή της Δημόσιας Υγείας.

H μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 24:00, η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας