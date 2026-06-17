Μαρία Φαραντούρη στο enikos.gr: «Η χώρα των μεγάλων ποιητών θα έπρεπε να έχει φεστιβάλ ποίησης όπως στο εξωτερικό»

Η ερμηνεύτρια των μεγάλων ποιητών Μαρία Φαραντούρη μιλά στο enikos.gr για τη σπουδαία παράσταση στο Ηρώδειο, τα χαμένα ποιήματα από την αρχαιότητα που βρέθηκαν στα χέρια της και τις κοινές πίκρες των ανθρώπων στο πέρασμα των αιώνων.

της Νάντιας Ρηγάτου

Η σύνθεση Μοίρες –το νέο έργο της Λένας Πλάτωνος σε ποίηση του Θάνου Τσακνάκη και επιμέλεια της Λένας Πλάτωνος, γραμμένο για τον ταλαντούχο διεθνή σολίστα του φλάουτου Στάθη Καραπάνο και την εμβληματική φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, μετατρέπουν το Ηρώδειο την Παρασκευή 19 Ιουνίου σε χώρο τιμής ποιητριών του αρχαίου κόσμου.

Άλλες γνωστές και άλλες άγνωστες ποιήτριες, ευαίσθητες ψυχές μιας άλλης εποχής που το χάρισμα και το ταλέντο στη γυναίκα δεν ήταν αποδεκτό, θα «ακουστούν» επιτέλους αιώνες μετά, με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.

-Η αφορμή για τη συζήτησή μας, είναι η συνάντησή σας με τη Λένα Πλάτωνος στο Ηρώδειο. Μιλήστε μας για τα άγνωστα ποιήματα στα οποία θα «δώσετε» φωνή

Είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζομαι με την Λένα Πλάτωνος. Το 2020, ένας φιλόλογος μου έφερε στο σπίτι αυτά τα πολύ όμορφα ποιήματα που βρήκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης με άλλους φιλολόγους.

Τα είχαν οι αρχαιολόγοι εκεί, ποιήματα άγνωστα από περίπου δέκα ποιήτριες που γράφανε τις ανησυχίες τους, εκφράζανε τις αγωνίες τους, τις σχέσεις τους με τη φύση, με τον έρωτα, με την παιδική φιλία. Αλλά μετά αυτά θάφτηκαν και δεν φάνηκαν ποτέ. Είναι λοιπόν σαν να ξεθάφτηκαν αυτές οι αρχαίες πίκρες, οι αγωνίες τους, οι πόθοι τους. Τα έχουμε μεταφράσει στα νέα ελληνικά και βλέπεις τις ομοιότητες, τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες με το σήμερα.

Τότε αυτές τις θεωρούσανε εταίρες όταν ξεφεύγανε από την καθημερινή τους ζωή που ήταν ο αργαλειός, ο γάμος… Οι γονείς τους τις καταπιέζανε, τις παντρεύανε, ήταν λίγο περιφρονητικό. Κι όμως αυτές γράφανε αυτό που πιστεύανε. Η Τελέσιλλα έγραψε για την ισότητα τον τέταρτο αιώνα π.Χ. ένα ποίημα καταπληκτικό.

-Το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στο κέντρο της Αθήνας συγκεντρώνει κάθε μέρα ανθρώπους που κάθονται για λίγα λεπτά δίπλα του. Έχουμε ανάγκη την ποίηση και τους ποιητές σήμερα;

Ναι, είναι πολύ ωραίο, το βρίσκω πολύ συγκινητικό. Είμαστε η χώρα των ποιητών. Μόνο ένα άγαλμα; Θα έπρεπε να έχουμε φεστιβάλ ποίησης. Με καλούν στα ξένα φεστιβάλ στην Ολλανδία που κάνουν τριήμερα φεστιβάλ ποίησης και μουσικής από όλο τον κόσμο. Και πρόσφατα ήμουν – πριν δύο χρόνια- και ήρθα και το συζήτησα εδώ πόσο ωραίο θα ήταν. Βέβαια εμείς περάσαμε και δυσκολίες οικονομικές, κρίσεις κτλ.

Η χώρα που γέννησε την ποίηση, τους μεγάλους ποιητές να καθιερώσει ένα φεστιβάλ και να καλεί από όλο τον κόσμο μουσικούς, τραγουδοποιούς, τραγουδιστές που έχουν τραγουδήσει όχι απαραίτητα ποίηση αλλά…με ποιητική ευαισθησία στίχους, από όλο τον κόσμο.

-Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, νιώθετε ότι είστε ευλογημένη με όλες αυτές τις καλλιτεχνικές συναντήσεις στην καριέρα σας;

Ναι, δεν θέλω να το πω τόσο υπερβολικά. Υπήρξα τυχερή που συνδέθηκα εκείνη την περίοδο που ξεκίνησα το τραγούδι και ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες, οι ποιητές, οι ζωγράφοι που τώρα αυτά εκλείπουν τελείως. Όχι ότι δεν υπάρχουν και ταλαντούχοι μουσικοί αλλά τώρα εκφράζονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και επίσης παρουσιάζονται με έναν άλλον τρόπο. Εκείνο που βλέπω έρχονται νέα κορίτσια και αγόρια να ακούσω τις φωνές τους και δεν ξέρουν που να τις διοχετεύσουν…

Τότε υπήρχαν οι μπουάτ, υπήρχαν μουσικές σκηνές που έβγαιναν οι νέοι τραγουδιστές. Τώρα μόνο στα voice, σε αυτά που κάνουν οι τηλεοπτικές εκπομπές για να φανούν τα παιδιά ή να πάνε σε νυχτερινά κέντρα. Δεν υπάρχουν εταιρείες, δίσκοι.. Και εντάξει υπάρχουν ψηφιακά πια όλα και ένα τραγούδι μπορεί να κάνει εντύπωση μέσα από το ίντερνετ και να δοξαστεί. Δεν υπάρχει συνέχεια όμως, υπάρχει κάτι το εφήμερο πια σε όλα αυτά που γίνονται τώρα. Βγαίνει για δύο χρόνια κάτι που μετά εξαφανίζεται.

Εύχομαι, πάντοτε το λέω, να βρεθούν οι σημαντικοί καλλιτέχνες που να εκφράσουν και τη δική τους εποχή. Τόσο μεγάλη όσο η δική μας τότε. Και οι τραγουδιστές να βρουν επιτέλους ένα πλαίσιο να δράσουν γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές.

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ΜΟΙΡΕΣ

Λένα Πλάτωνος – Μαρία Φαραντούρη

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026