Εβίτα Αγαΐτση: Συνεχίζει τη μάχη με τον καρκίνο – «Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος»

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Νέες φωτογραφίες από την καθημερινότητά της μοιράστηκε στα social media η Εβίτα Αγαΐτση, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

Η 31χρονη ηθοποιός, γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Ταμπού» του MEGA, μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την εμφάνισή της, έχοντας πλέον ξυρίσει τα μαλλιά της. Η ανάρτησή της δέχθηκε πλήθος μηνυμάτων αγάπης και συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να σχολιάσουν ήταν και η πρώην συμπρωταγωνίστριά της, Χρύσα Μιχαλοπούλου, η οποία της άφησε ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα.

«Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

Η Εβίτα Αγαΐτση είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της στα τέλη Ιουλίου, όταν δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της.

Με χιούμορ και εμφανή διάθεση να αντιμετωπίσει τη δύσκολη περίοδο με δύναμη, είχε μοιραστεί τότε την προσωπική της στιγμή με τους ακολούθους της.