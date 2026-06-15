Dara: Στην Ελλάδα για τα μουσικά βραβεία MAD – VMA

Η Dara, η νικήτρια της Eurovision 2026 εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία με το τραγούδι «Bangaranga», έφτασε στην Αθήνα για να εμφανιστεί στα μουσικά βραβεία του MAD. Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο, η τραγουδίστρια συνάντησε τη δημοσιογράφο της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα και απέφυγε ευγενικά να κάνει δηλώσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Dara, νικήτρια της Eurovision 2026, βρίσκεται στην Ελλάδα για τα μουσικά βραβεία του MAD.
  • Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε την τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο, κατά την άφιξή της στην Αθήνα.
  • Η Dara απέφυγε με ευγένεια να κάνει δηλώσεις, λέγοντας στην δημοσιογράφο: «Ευχαριστώ πολύ γλυκιά μου. Δεν θα δώσω συνέντευξη σήμερα. Ωστόσο σε ευχαριστώ πολύ».

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Η Dara με την τρομερή της ενέργεια και το «Bangaranga», κατάφερε να ξεχωρίσει στη φετινή Eurovision και να πάρει τη νίκη, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία. Η νικήτρια του μουσικού θεσμού για το 2026, ετοιμάζεται για ένα εκρηκτικό show στα μουσικά βραβεία του MAD. Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε την τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο, κατά την άφιξή της στην Αθήνα.

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Στο βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στο Πρωινό, βλέπουμε την δημοσιογράφο να πλησιάζει την Dara προκειμένου να της κάνει ερωτήσεις.

Η τραγουδίστρια, η οποία λατρεύτηκε από τον κόσμο της Eurovision όχι μόνο για το τραγούδι και την ερμηνεία της, αλλά και για την χαρά που μεταδίδει στο κοινό, απέφυγε με ευγένεια να κάνει δηλώσεις.

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Αφού η δημοσιογράφος της έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη της, η Dara αρκέστηκε να πει: «Ευχαριστώ πολύ γλυκιά μου. Δεν θα δώσω συνέντευξη σήμερα. Ωστόσο σε ευχαριστώ πολύ». 

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