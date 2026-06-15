Dara: Στην Ελλάδα για τα μουσικά βραβεία MAD – VMA

Η Dara με την τρομερή της ενέργεια και το «Bangaranga», κατάφερε να ξεχωρίσει στη φετινή Eurovision και να πάρει τη νίκη, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία. Η νικήτρια του μουσικού θεσμού για το 2026, ετοιμάζεται για ένα εκρηκτικό show στα μουσικά βραβεία του MAD. Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε την τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο, κατά την άφιξή της στην Αθήνα.

Στο βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στο Πρωινό, βλέπουμε την δημοσιογράφο να πλησιάζει την Dara προκειμένου να της κάνει ερωτήσεις.

Η τραγουδίστρια, η οποία λατρεύτηκε από τον κόσμο της Eurovision όχι μόνο για το τραγούδι και την ερμηνεία της, αλλά και για την χαρά που μεταδίδει στο κοινό, απέφυγε με ευγένεια να κάνει δηλώσεις.

Αφού η δημοσιογράφος της έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη της, η Dara αρκέστηκε να πει: «Ευχαριστώ πολύ γλυκιά μου. Δεν θα δώσω συνέντευξη σήμερα. Ωστόσο σε ευχαριστώ πολύ».