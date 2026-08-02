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Άννα Βίσση: Χαλαρές στιγμές στο Αμάλφι – Η αντίδρασή της όταν την αναγνώρισαν

Η Άννα Βίσση απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Αμάλφι της Ιταλίας, με την παρουσία της να γίνει γνωστή μέσω βίντεο που δημοσίευσε Ελληνίδα τουρίστρια στα social media. Στο βίντεο, η τραγουδίστρια χαμογέλασε και χαιρέτησε φιλικά την τουρίστρια, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral στο TikTok.

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Άννα Βίσση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Άννα Βίσση απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Αμάλφι της Ιταλίας, με την παρουσία της να γίνεται γνωστή μέσω βίντεο που δημοσίευσε μια Ελληνίδα τουρίστρια στα social media.
  • Στο βίντεο, η Άννα Βίσση φαίνεται να χαλαρώνει και, μόλις αντιλήφθηκε ότι την κατέγραφαν, χαμογέλεσε και χαιρέτησε με φιλική διάθεση την τουρίστρια.
  • Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια για την αυθόρμητη αντίδραση της αγαπημένης καλλιτέχνιδας.

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Η Άννα Βίσση απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Αμάλφι της Ιταλίας, με την παρουσία της να γίνεται γνωστή μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media μια Ελληνίδα τουρίστρια.

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Η νεαρή, η οποία βρισκόταν στην περιοχή για τις διακοπές της, αντιλήφθηκε ότι το γιοτ της δημοφιλούς τραγουδίστριας ήταν αγκυροβολημένο δίπλα στο δικό τους. Μη χάνοντας την ευκαιρία, κατέγραψε τη στιγμή και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο TikTok, αποκαλύπτοντας την παρουσία της Άννας Βίσση στον κοσμοπολίτικο ιταλικό προορισμό.

Στο βίντεο, η Άννα Βίσση φαίνεται να χαλαρώνει μαζί με την παρέα της, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της στιγμές. Μόλις αντιλήφθηκε ότι την κατέγραφαν, χαμογέλασε και χαιρέτησε με φιλική διάθεση την Ελληνίδα τουρίστρια, κερδίζοντας για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις με την αμεσότητα και την ευγένειά της.

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Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, likes και δεκάδες σχόλια από χρήστες που ξεχώρισαν την αυθόρμητη αντίδραση της αγαπημένης καλλιτέχνιδας.

@ioannapericleous Iconic holiday plot twist 💛#italiansummer #amalficoast #fyp @annavissiofficial ♬ Ola Gia Ola – Anna Vissi

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