ΗΠΑ: 15χρονη έμεινε εγκεφαλικά νεκρή εξαιτίας επικίνδυνου challenge στο TikTok – Προειδοποίηση σοκ από γιατρούς

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Μια νέα τραγωδία που συνδέεται με τα επικίνδυνα challenge των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

Μια 15χρονη κοπέλα στην Οκλαχόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς διαπιστώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή μετά τη συμμετοχή της στο λεγόμενο «Benadryl challenge», μια τάση που ωθεί τους εφήβους στην υπερβολική κατανάλωση αντιαλλεργικών φαρμάκων με ολέθριες συνέπειες για την υγεία τους.

Η τραγωδία και η ελπίδα του πατέρα

Η 15χρονη Λία Πρέσον βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς η συμμετοχή της στη συγκεκριμένη τάση προκάλεσε μια καταστροφική σειρά επιληπτικών κρίσεων και ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με το NewsNation.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα στον εγκέφαλό της.

Η τάση αυτή, η οποία μοιάζει με το «robotripping» (σ.σ. κατάχρηση αντιβηχικών σιροπιών), περιλαμβάνει την κατάποση τεράστιων ποσοτήτων διφαινυδραμίνης (diphenhydramine), της δραστικής ουσίας του Benadryl, με σκοπό την πρόκληση ντελίριου και παραισθήσεων, αναφέρει η New York Post.

Οι συμμετέχοντες βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους ενώ βρίσκονται υπό την επήρεια του φαρμάκου, προκειμένου να επιδείξουν την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά τους.

Μιλώντας στο δίκτυο KFOR, ο πατέρας της Λία, Ρίτσαρντ Πρέσον, περιέγραψε την κόρη του ως έναν άνθρωπο γεμάτο συμπόνια και προσφορά, με ένα μεταδοτικό γέλιο.

«Της λέω να συνεχίσει να πολεμά και να παραμείνει δυνατή. Μπορείς να τα καταφέρεις. Είσαι μαχήτρια», δήλωσε.

«Πιστεύω στα θαύματα, ότι είναι σίγουρα ένα μωρό-θαύμα».

Oklahoma girl, 15, brain dead after dangerous ‘Benadryl challenge’: family https://t.co/RBorvsJ3Tx pic.twitter.com/R1EOBArTPm — New York Post (@nypost) June 17, 2026

Οι προειδοποιήσεις και το «μπλόκο»

Πλέον, οι αναζητήσεις για τις λέξεις «Benadryl» ή «Benadryl challenge» στην πλατφόρμα του TikTok ανακατευθύνουν αυτόματα τον χρήστη στις οδηγίες κοινότητας και σε πηγές υποστήριξης για την κατάχρηση ουσιών.

Ήδη από το 2020, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) είχε εκδώσει ανακοίνωση προειδοποιώντας το κοινό για τις παρενέργειες στην υγεία από την υπερβολική κατανάλωση διφαινυδραμίνης, η οποία μπορεί να προκαλέσει «σοβαρά καρδιακά προβλήματα, επιληπτικές κρίσεις, κώμα ή ακόμη και θάνατο».

Τι λένε οι ειδικοί

Οι επαγγελματίες υγείας προειδοποιούν ότι η αλόγιστη λήψη του συγκεκριμένου σκευάσματος οδηγεί σε καρδιακή ανακοπή.

The Benadryl challenge is reemerging across social media, and no, it has nothing to do with allergies. Instead, it involves taking dangerous amounts of the over-the-counter allergy medication to induce hallucinations.https://t.co/NAyYqtFR2d — KNX News 1070 AM (@knxnews) June 3, 2026



Ο Δρ. Ράιαν Μπράουναπό το Νοσοκομείο Παίδων της Οκλαχόμα στο OU Health, εξήγησε στο ABC8: «Όταν παίρνει κανείς Benadryl ή διφαινυδραμίνη σε υπερβολική ποσότητα, πέρα από το κανονικό, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιληπτικές κρίσεις και καρδιακές αρρυθμίες. Μερικές φορές αυτές οι καρδιακές αρρυθμίες προκαλούν καρδιακή ανακοπή, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής του αίματος στον εγκέφαλο, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τον εγκεφαλικό θάνατο».

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στους γονείς, λέγοντας: «Αν το παιδί σας συμπεριφέρεται περίεργα, κοιτάξτε γύρω σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο άδειο μπουκάλι χαπιών ή κάτι παρόμοιο εκεί κοντά, που θα μπορούσε να σας δώσει ένα στοιχείο για το τι μπορεί να συμβαίνει».

Οι κίνδυνοι του συγκεκριμένου challenge είναι ευρέως καταγεγραμμένοι από την ιατρική κοινότητα. Στο Κονέκτικατ, οι αρχές συνέδεσαν πρόσφατα το εν λόγω φάρμακο με τον θάνατο τριών εφήβων.

Παράλληλα, το Νοσοκομείο Παίδων Rady στο Σαν Ντιέγκο ανέφερε τουλάχιστον πέντε εισαγωγές στα επείγοντα μέσα σε μία μόνο εβδομάδα εξαιτίας της τάσης, ενώ το Νοσοκομείο Παίδων Fort Worth στο Τέξας κατέγραψε περισσότερες από 100 επισκέψεις ασθενών μέσα σε ένα εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένου και ενός θανάτου.