Φωτιά στη Φωκίδα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη, στη Φωκίδα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη #Φωκίδα.
Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026