Φωτιά στη Φωκίδα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη, στη Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά πυροσβέστης
Φωτογραφία αρχείου: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη, στη Φωκίδα.
  • Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
  • Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη, στη Φωκίδα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ