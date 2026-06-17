Φωτιά στη Φωκίδα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη, στη Φωκίδα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.