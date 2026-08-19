Λευτέρης Πετρούνιας: Προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού με εντυπωσιακό πρόγραμμα – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, καθώς συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πλέον θα διεκδικήσει το 8ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Πετρούνιας θα επιστρέψει στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Ο Πετρούνιας θέλει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του ρεκόρ και να φτάσει τα εννέα χρυσά μετάλλια στους κρίκους. Κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής.

Δείτε το πρόγραμμα του Πετρούνια:

πηγή: ertsports.gr