LIVE UPDATE
Ευρυτανία: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Λευτέρης Πετρούνιας: Προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού με εντυπωσιακό πρόγραμμα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Λευτέρης Πετρούνιας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς.
  • Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει το 8ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
  • Στόχος του Πετρούνια είναι να φτάσει τα εννέα χρυσά μετάλλια στους κρίκους, ένα ρεκόρ που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Οι τελικοί των οργάνων θα διεξαχθούν στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, καθώς συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πλέον θα διεκδικήσει το 8ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Πετρούνιας θα επιστρέψει στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Ο Πετρούνιας θέλει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του ρεκόρ και να φτάσει τα εννέα χρυσά μετάλλια στους κρίκους. Κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής.

Δείτε το πρόγραμμα του Πετρούνια:

πηγή: ertsports.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ