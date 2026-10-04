Nations League: Ασταμάτητη η Ισπανία, εφτάρα η Αγγλία – Δείτε βίντεο

Η Ισπανία συνεχίζει ακάθεκτη μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι απέναντι στην Τσεχία έκανε το 3/3 στον όμιλο του Nations League, καθώς επικράτησε με 3-1, μολονότι κινδύνευσε στο τέλος.
Ο Λαμίν Γιαμάλ στο 6′ έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ και έκανε το 1-0 για την Ισπανία ενάντια στην Τσεχία, αναγκάζοντας και τον προπονητή του να τον αποθεώσει με τον πανηγυρισμό του.
Ο συνήθης ύποπτος Μικέλ Μερίνο στο φινάλε του αγώνα διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και κλείδωσε το τρίποντο που έφερε μόνη πρώτη την Ισπανία, με την Αγγλία να ακολουθεί με έξι βαθμούς, μετά την απίθανη νίκη επί της Κροατίας.
Η εικόνα του 3ου ομίλου της League A
Κροατία – Αγγλία: 0-7
Ισπανία – Τσεχία: 3-1
Βαθμολογία
Ισπανία 9 (10-4)
Αγγλία 6 (11-3)
Κροατία 3 (3-12)
Τσεχία 0 (2-7)
Η εικόνα του 1ου ομίλου της League B
Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία 0-2
Ελβετία – Σλοβενία 2-1
Βαθμολογία
Ελβετία 9
Σλοβενία 4
Σκωτία 4
Βόρεια Μακεδονία 0
Η εικόνα του 1ου ομίλου της League C
Φινλανδία – Αλβανία 2-1
Λευκορωσία – Σαν Μαρίνο 4-0
Βαθμολογία
Φινλανδία 7
Αλβανία 6
Λευκορωσία 4
Σαν Μαρίνο 0
Η εικόνα του 4ου ομίλου της League C
Εσθονία – Λουξεμβούργο 1-0
Ισλανδία – Βουλγαρία 3-0
Βαθμολογία
Ισλανδία 7
Εσθονία 5
Λουξεμβούργο 3
Βουλγαρία 1