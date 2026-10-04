Nations League: Ασταμάτητη η Ισπανία, εφτάρα η Αγγλία – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ισπανία συνεχίζει ακάθεκτη μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι απέναντι στην Τσεχία έκανε το 3/3 στον όμιλο του Nations League, καθώς επικράτησε με 3-1, μολονότι κινδύνευσε στο τέλος.

Ο Λαμίν Γιαμάλ στο 6′ έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ και έκανε το 1-0 για την Ισπανία ενάντια στην Τσεχία, αναγκάζοντας και τον προπονητή του να τον αποθεώσει με τον πανηγυρισμό του.

Ο συνήθης ύποπτος Μικέλ Μερίνο στο φινάλε του αγώνα διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και κλείδωσε το τρίποντο που έφερε μόνη πρώτη την Ισπανία, με την Αγγλία να ακολουθεί με έξι βαθμούς, μετά την απίθανη νίκη επί της Κροατίας.

Η εικόνα του 3ου ομίλου της League A

Κροατία – Αγγλία: 0-7

Ισπανία – Τσεχία: 3-1

Βαθμολογία

Ισπανία 9 (10-4)

Αγγλία 6 (11-3)

Κροατία 3 (3-12)

Τσεχία 0 (2-7)

Η εικόνα του 1ου ομίλου της League B

Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία 0-2

Ελβετία – Σλοβενία 2-1

Βαθμολογία

Ελβετία 9

Σλοβενία 4

Σκωτία 4

Βόρεια Μακεδονία 0

Η εικόνα του 1ου ομίλου της League C

Φινλανδία – Αλβανία 2-1

Λευκορωσία – Σαν Μαρίνο 4-0

Βαθμολογία

Φινλανδία 7

Αλβανία 6

Λευκορωσία 4

Σαν Μαρίνο 0

Η εικόνα του 4ου ομίλου της League C

Εσθονία – Λουξεμβούργο 1-0

Ισλανδία – Βουλγαρία 3-0

Βαθμολογία

Ισλανδία 7

Εσθονία 5

Λουξεμβούργο 3

Βουλγαρία 1