Nations League: Ασταμάτητη η Ισπανία, εφτάρα η Αγγλία – Δείτε βίντεο

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Αθλητισμός

Λαμίν Γιαμάλ, Ισπανία, Μουντιάλ 2026
Lamine Yamal celebrates with Mikel Oyarzabal after giving Spain an early lead. Photograph: Brett Davis/IMAGN IMAGES/Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ισπανία συνεχίζει ακάθεκτη μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάνοντας το 3/3 στον όμιλο του Nations League με νίκη 3-1 επί της Τσεχίας.
  • Η Αγγλία εντυπωσίασε με την απίθανη νίκη της επί της Κροατίας με σκορ 0-7, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του ομίλου.
  • Στην κορυφή του 3ου ομίλου της League A βρίσκεται η Ισπανία με 9 βαθμούς, ενώ η Αγγλία ακολουθεί με 6.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ισπανία συνεχίζει ακάθεκτη μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι απέναντι στην Τσεχία έκανε το 3/3 στον όμιλο του Nations League, καθώς επικράτησε με 3-1, μολονότι κινδύνευσε στο τέλος.

Ο Λαμίν Γιαμάλ στο 6′ έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ και έκανε το 1-0 για την Ισπανία ενάντια στην Τσεχία, αναγκάζοντας και τον προπονητή του να τον αποθεώσει με τον πανηγυρισμό του.

Ο συνήθης ύποπτος Μικέλ Μερίνο στο φινάλε του αγώνα διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και κλείδωσε το τρίποντο που έφερε μόνη πρώτη την Ισπανία, με την Αγγλία να ακολουθεί με έξι βαθμούς, μετά την απίθανη νίκη επί της Κροατίας.

Η εικόνα του 3ου ομίλου της League A

Κροατία – Αγγλία: 0-7
Ισπανία – Τσεχία: 3-1
Βαθμολογία

Ισπανία 9 (10-4)
Αγγλία 6 (11-3)
Κροατία 3 (3-12)
Τσεχία 0 (2-7)

Η εικόνα του 1ου ομίλου της League B

Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία 0-2
Ελβετία – Σλοβενία 2-1
Βαθμολογία

Ελβετία 9
Σλοβενία 4
Σκωτία 4
Βόρεια Μακεδονία 0

Η εικόνα του 1ου ομίλου της League C

Φινλανδία – Αλβανία 2-1
Λευκορωσία – Σαν Μαρίνο 4-0
Βαθμολογία

Φινλανδία 7
Αλβανία 6
Λευκορωσία 4
Σαν Μαρίνο 0

Η εικόνα του 4ου ομίλου της League C

Εσθονία – Λουξεμβούργο 1-0
Ισλανδία – Βουλγαρία 3-0
Βαθμολογία

Ισλανδία 7
Εσθονία 5
Λουξεμβούργο 3
Βουλγαρία 1

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