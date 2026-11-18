Στις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν σε αλλοίωση στοιχείων εντός της ΕΟΚ, πριν από τον οικονομικό έλεγχο, στάθηκε σε συνέντευξή του στο «Κοινωνία Ώρα Mega» ο υποψήφιος για την προεδρία της Ομοσπονδίας και πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Παναγιώτης Φασούλας.

Τόνισε σχετικά, πως οι καταγγελίες αυτές εξηγούν, γιατί η Ομοσπονδία επέλεξε την 20η Δεκεμβρίου ως ημερομηνία των εκλογών. «Ελπίζω τα σωματεία της περιφέρειας να προσέλθουν στη διά ζώσης ψηφοφορία, γιατί τα σωματεία αυτά έχουν περάσει άσχημα», υπογράμμισε ο κ. Φασούλας και πρόσθεσε, με αφορμή το μεγάλο χρέος της ΕΟΚ, ότι «η διαφάνεια στα οικονομικά είναι αυτή που θα χρηματοδοτήσει τα σωματεία της περιφέρειας. Τώρα δεν γνωρίζουμε ποιος έχει πάρει χρήματα».

Συγχρόνως, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Φασούλας επανέλαβε το κάλεσμα προς τους εκπροσώπους φορέων (ΣΕΠΚ, ΠΣΑΚΚ, ΕΣΑΚΕ) και σε όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι πρόεδροι της ΕΟΚ, να δώσουν το «παρών» στη σημερινή συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), στις 17:00.

Τέλος, ο Παναγιώτης Φασούλας εκτίμησε πως οι διαιτητές που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το τελευταίο διάστημα δεν θα ξαναπατήσουν στο παρκέ, επισημαίνοντας με έμφαση ότι «εμείς λέμε από την αρχή, πως ο διαιτητής πρέπει να παίζει για τον εαυτό του και να γνωρίζει ότι εάν δεν το κάνει θα τιμωρηθεί».