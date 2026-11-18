Σε κλίμα Χριστουγέννων μπαίνει η Αθήνα, καθώς έφτασε σήμερα το πρωί στην πλατεία Συντάγματος το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Το τεράστιο δέντρο 21 μέτρων ταξίδεψε από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης, είναι πλέον «ξαπλωμένο» στο Σύνταγμα και περιμένει να στολιστεί για να υποδεχθεί την εορταστική περίοδο.

Η επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων.

Η γιορτή, με τίτλο «Χριστούγεννα στην Αθήνα: Ο χορός των αστεριών», θα ξεκινήσει στις 17:30, με μουσικές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή της Μαρίνας Σπανού, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός.

Ο στολισμός της πλατείας Συντάγματος

Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Αθήνας απλώνεται και φέτος σε κάθε γωνιά της πόλης, με το φως των αστεριών να γίνεται ο πρωταγωνιστής και να μεταμορφώνει δρόμους, πλατείες και γνώριμα σημεία της πρωτεύουσας σε ένα λαμπερό γιορτινό τοπίο.

Συγκεκριμένα, το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα στολιστεί παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Φέτος, ξεχωρίζει και η γιορτινή γιρλάντα που θα αγκαλιάσει τα κλαδιά του και θα δίνει τον εορταστικό τόνο και το πρωί.

Το δέντρο δεν είναι το μοναδικό γιορτινό στοιχείο στην πλατεία. Συνολικά, το Σύνταγμα αναμένεται να στολιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή περίπου 168.000 λαμπιόνια.

Στις κολώνες της πλατείας, η οποία έχει ξεκινήσει και στολίζεται, θα τοποθετηθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελέσει ένα ιδανικό σημείο διάδρασης για τους παρευρισκόμενους περαστικούς. Την οδό Ερμού θα κοσμήσει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια που συνδέουν οπτικά τον πεζόδρομο με το Σύνταγμα. Έτσι, η πιο εμβληματική πλατεία της Αθήνας θα αποτελέσει το λαμπερό επίκεντρο μιας βραδιάς γεμάτης μουσική, εκπλήξεις και χριστουγεννιάτικη διάθεση, αλλά και το σημείο συνάντησης των γιορτινών μας περιπάτων στην πόλη.

Το πρόγραμμα της φωταγώγησης

Όπως γνωστοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, το πρόγραμμα της εκδήλωσης διαμορφώνεται ως εξής:

17:30: Έναρξη της γιορτής στην πλατεία Συντάγματος.

Έναρξη της γιορτής στην πλατεία Συντάγματος. 17:45: Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων.

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων. 18:30: Μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. 19:00: Συναυλία της Μαρίνας Σπανού.

Συναυλία της Μαρίνας Σπανού. 19:30: Αντίστροφη μέτρηση και φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκδήλωση θα συνοδεύεται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη.

Και η μαγεία των Χριστουγέννων δεν σταματά στην Πλατεία Συντάγματος

Φέτος, με τον ανασχεδιασμό του εορταστικού στολισμού για όλη την πόλη, οι γειτονιές θα έχουν νέα χριστουγεννιάτικη όψη. Τα γιορτινά φώτα συντηρήθηκαν, ανακατασκευάστηκαν και αναδιανεμήθηκαν, με αποτέλεσμα μια ανανεωμένη γιορτινή εικόνα για κάθε συνοικία.

Η Βασιλίσσης Σοφίας αποκτά νέο υψηλής αισθητικής εορταστικό φωτισμό, με σύγχρονα υλικά τα οποία δίνουν ένταση στη φωτεινότητα. Ανανεωμένο επιστήλιο φωτισμό αποκτά η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, ενώ η Πατησίων θα αποκτήσει φέτος διαφορετικό εναέριο εορταστικό διάκοσμο και η Ερμού στολίζεται από γιρλάντες με κρεμαστά αστεράκια. Δρόμοι, όπως η οδός Αριστοτέλους, αποκτούν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

Ο φετινός εντυπωσιακός στολισμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία:

Tοποθετούνται συνολικά 77.220 μέτρα γιρλάντας, αγκαλιάζοντας 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση θαλπωρής.

Εμπλουτίζεται το δίκτυο οδοφωτισμού με 1.958 επιστήλια φωτιστικά τοποθετημένα σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες, προσφέροντας γιορτινή λάμψη.

1.315 εναέρια διακοσμητικά εκτείνονται σε περισσότερα από 26 επιλεγμένα σημεία και οδικές αρτηρίες της πόλης.

1.330 τεμάχια φωτοσωλήνες προσθέτουν γεωμετρία και ένταση στο γιορτινό σκηνικό που αναδεικνύουν 44 διαφορετικές γειτονιές.

62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις διάσπαρτες σε 60 πλατείες και πεζόδρομους της πόλης, αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης και photo spots για μικρούς και μεγάλους.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης.

Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων, με ένα πλούσιο μωσαϊκό εκδηλώσεων που θα απλωθούν στις γειτονιές της Αθήνας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, γιορτινές εκπλήξεις στις γειτονιές, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, αλλά και οι καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναντήσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση. Η Αθήνα φωτίζεται, κινείται και γιορτάζει, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος της πιο υπέροχης εποχής του χρόνου!