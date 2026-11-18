Η κίνηση προκαλεί «ασφυξία» σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (18/11).
«Έμφραγμα» αυτή την ώρα στον Κηφισό, τόσο στο ανοδικό ρεύμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών, όσο και στην κάθοδο.
Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.
Οπλισμένοι με υπομονή πρέπει να είναι όσοι κινούνται στην Κηφισίας και τη Μεσογείων.
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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15′-20′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,
10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15′-20′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 18, 2026