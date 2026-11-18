Ένας ακτιβιστής οπλισμένος με τσεκούρι παραβίασε τον περίβολο ασφαλείας και κατέστρεψε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε αεροδρόμιο της Ιρλανδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη στο Μανχάταν, ο 48χρονος Daithi O’Corrain κατηγορείται για καταστροφή περιουσίας της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς έκοψε καλώδια και σωλήνες υδραυλικών, έσπασε τα όργανα του πιλοτηρίου και έριξε ρουλεμάν στις δεξαμενές καυσίμου του αεροσκάφους. Το περιστατικό έγινε τον περασμένο Απρίλιο στο αεροδρόμιο του Σάννον, στη δυτική Ιρλανδία,

Ο 48χρονος δεν βρίσκεται υπό αμερικανική κράτηση και δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία της πρώτης του εμφάνισης ενώπιον του δικαστηρίου για την κατηγορία αυτή, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AP. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Το αεροσκάφος C-130 Hercules της Εθνικής Αεροπορικής Φρουράς των ΗΠΑ, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βρισκόταν καθ’ οδόν για στρατιωτική αποστολή σε άλλη χώρα, κατέστη μη λειτουργικό και δεν θα πετάξει ξανά, ανέφεραν οι Αμερικανοί εισαγγελείς.

Ο Daithi O’Corrain, τον οποίο οι υποστηρικτές του περιγράφουν ως ανεξάρτητο ακτιβιστή για την ειρήνη, συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση από την ιρλανδική αστυνομία. Κατηγορήθηκε για πρόκληση υλικών ζημιών και παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Τζέιμι ΜακΝτόναλντ, δήλωσε ότι η απαγγελία κατηγοριών στέλνει «ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα ότι οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ – και, κατά συνέπεια, εναντίον της εθνικής μας ασφάλειας – δεν θα γίνουν ανεκτές».

Σχεδίαζε για μήνες την επίθεση

Μια διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που διοργανώθηκε από άτομα που αυτοαποκαλούνται «Φίλοι του O’Corrain», ανέφερε ότι ο ίδιος αφόπλισε το C-130 σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και την υποστήριξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο 48χρονος φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση της 11ης Απριλίου εδώ και μήνες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έψαξε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του C-130, ενός τετρακινητήριου αεροσκάφους με στροβιλοκινητήρα που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά εξοπλισμού και προσωπικού, και αναζήτησε συντεταγμένες για να εισέλθει κρυφά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Ο O’Corrain εγγράφηκε σε μια εφαρμογή για κινητά που παρείχε ζωντανή παρακολούθηση πτήσεων και παρήγγειλε κάψουλες γαλλίου, μιας χημικής ουσίας που μπορεί να διαβρώσει το χάλυβα και να διαλύσει το αλουμίνιο, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Κατηγορείται επίσης ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με κάποιον που είχε εμπλακεί σε προηγούμενη παραβίαση στο αεροδρόμιο του Σάννον, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο O’Corrain παραβίασε την περίμετρο του αεροδρομίου περίπου στις 4.40 π.μ. και διέρρηξε το C-130, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε διάδρομο τροχοδρόμησης, καταστρέφοντας έναν μηχανισμό κλειδώματος στην πίσω πόρτα του πληρώματος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το έγγραφο προσθέτει ότι χρησιμοποίησε τις αιώρες του πληρώματος για να καλύψει τα παράθυρα του αεροσκάφους, αλλά άφησε εκτεθειμένο το παρμπρίζ του πιλοτηρίου.

Στη συνέχεια, οχυρώθηκε μέσα στο αεροσκάφος, ασφαλίζοντας τις πόρτες με ιμάντες, βραχίονες και βίδες, και έβαλε ρουλεμάν αναμεμειγμένα με εποξική ρητίνη στις ράγες των πορτών για να εμποδίσει το άνοιγμα ή το κλείσιμο τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Τζέιμς Μπάρνακλ, επικεφαλής του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη, δήλωσε: «Δεν επρόκειτο για πράξη αυθόρμητου βανδαλισμού».

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