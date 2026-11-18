Με την ιαχή «Αθάνατος» και ενός λεπτού σιγή αποχαιρέτησαν οι συνάδελφοί του τον πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσο, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Συγγενείς, φίλοι και πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στο Περιστέρι, για να του αποδώσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Η σορός του μεταφέρθηκε στον σταθμό όπου υπηρετούσε, με την ελληνική σημαία να κυματίζει μεσίστια. Το φέρετρο, τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη, βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους με τους οποίους είχε μοιραστεί δύσκολες επιχειρήσεις και την καθημερινότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι συνάδελφοί του στάθηκαν προσοχή μπροστά στο φέρετρο και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Αμέσως μετά, η ιαχή «Αθάνατος» αντήχησε στον πυροσβεστικό σταθμό, σηματοδοτώντας τον αποχαιρετισμό στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια προστασίας ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Στον χώρο βρίσκονταν επίσης μέλη της οικογένειάς του και συγγενείς, οι οποίοι παρακολούθησαν συγκινημένοι την τελετή, μέσα σε κλίμα οδύνης για την απώλειά του.

Με αναμμένους φάρους η τελευταία διαδρομή

Μετά την τελετή στον πυροσβεστικό σταθμό, η νεκρώσιμη πομπή κατευθύνεται προς το Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου, στον Άγιο Βασίλειο, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του Ηλία Βαλάτσου.

Στον χώρο του σταθμού έχουν παραταχθεί πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους τους φάρους, προκειμένου να συνοδεύσουν τον πυροσβέστη στην τελευταία του διαδρομή, ενώ συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν.