Το βασικό τρίπτυχο των διεκδικήσεων του Πολυτεχνείου του 1973 παραμένει επίκαιρο: αυτό υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναλυτικά δηλώνει, «τρεις λέξεις ήταν αρκετές για να αλλάξουν την ιστορία της χώρας και να ξαναγυρίσει η δημοκρατία στον τόπο μας. Τρεις λέξεις πίσω από τις οποίες κρύβεται πόνος, θυσίες, βασανιστήρια, αίμα».

«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία: αυτές οι τρεις λέξεις είναι και σήμερα επίκαιρες» καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται να μιλούν για το σύγχρονο νόημα του Πολυτεχνείου, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο αν. εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Καρπουχτσής, η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου και κυρίως, πολλές νέες και νέοι που συμμετείχαν στο μπλοκ της Συμπαράταξης στη χθεσινή πορεία, από όπου και τα σχετικά πλάνα.