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Τα πρώτα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ενθαρρυντικά, μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο μέσος του Ολυμπιακού στο αριστερό γόνατο, κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της Κολομβίας με τη Χιλή, την Τρίτη (17/11), στο Σαντιάγο. Η αρχική εκτίμηση δεν έδειξε ρήξη χιαστού συνδέσμου ή βλάβη στον μηνίσκο, ενώ η προκαταρκτική διάγνωση κάνει λόγο για θλάση.

Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο 39ο λεπτό του αγώνα, όταν δέχθηκε δυνατό τάκλιν από πίσω από τον Σέζαρ Πέρεθ. Ο Πουέρτα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο με έντονους πόνους και ξέσπασε σε κλάματα κατά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια, αποχώρησε με φορείο και τη θέση του πήρε ο Χουάν Μανουέλ Ρεντζίφο.

Μετά την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο μέσος του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο στο Σαντιάγο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Τι έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις του Πουέρτα

Σύμφωνα με το futbolred.com, η αρχική ιατρική αξιολόγηση δεν έδειξε ρήξη χιαστού ή τραυματισμό στον μηνίσκο, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε θλάση στο αριστερό γόνατο. Ωστόσο, η διάγνωση δεν έχει οριστικοποιηθεί και ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, ακολουθώντας την προβλεπόμενη θεραπεία.

Πιο αναλυτικά αποτελέσματα από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Χιλή αναμένονται την Τετάρτη (18/11), ώστε να αποσαφηνιστεί η έκταση του τραυματισμού.

Στη συνέχεια, ο Πουέρτα θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, το οποίο θα παρακολουθεί την πορεία της αποκατάστασής του.

Η κατάσταση του Κολομβιανού μέσου απασχολεί τόσο τους «ερυθρόλευκους» όσο και το τεχνικό επιτελείο της εθνικής ομάδας, με προπονητή τον Νέστορ Λορέντζο. Ο χρόνος επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα εξαρτηθεί από την τελική διάγνωση και την ανταπόκρισή του στη θεραπεία.