«Υπήρξε πραγματικά μία μυστική οντισιόν για τον ηθοποιό του νέου Τζέιμς Μποντ, ή μήπως οι άλλοι τέσσερις υποψήφιοι δεν είχαν καμία ελπίδα από την αρχή;». Αυτή ήταν η ερώτηση που έθεσαν αρκετοί καχύποπτοι χρήστες του X, αφότου ο Βρετανός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον ανακηρύχθηκε ο νέος «Πράκτορας 007». Και δεν είναι οι μόνοι που αναρωτιούνται.

Ο 40χρονος πρωταγωνιστής του «Batman» μπήκε δυναμικά ως υποψήφιος της τελευταίας στιγμής και κατάφερε να ξεπεράσει τους Νίκολας Χουλτ, Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο’Κόνορ.

Πρόκειται επίσης για μια δραματική ανατροπή για μια σειρά ταινιών που, όπως είναι γνωστό, προτιμούσε λιγότερο γνωστά ονόματα υπό την πρώην παραγωγό των ταινιών «Μποντ», Barbara Broccoli, μέχρι που η Amazon MGM Studios ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο το 2025.

Από τότε κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες, με φήμες ότι οι αρχικοί υποψήφιοι δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν στα δοκιμαστικά και ότι ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος συνεργάζεται με τον Πάτινσον στην ταινία «Dune: Part Three», είχε πάντα στο μυαλό του τον φίλο του.

Ωστόσο, ο δρόμος του Πάτινσον προς τον ρόλο του «007» ίσως να άνοιξε χάρη σε κάτι πολύ πιο «ζουμερό» από τη φιλία ή τις αποτυχημένες οντισιόν. Όπως φαίνεται, όλα έχουν να κάνουν με την Warner Bros., η οποία είχε υπό την αιγίδα του DC Universe τόσο τον Πάτινσον όσο και τον Χουλτ, οι οποίοι υποδύονται τον Μπάτμαν και τον Λεξ Λούθορ, αντίστοιχα .

«Η Warner Bros. ίσως αναλογίζεται τώρα αυτή την κατάσταση και συνειδητοποιεί ότι έκανε ένα τεράστιο λάθος», δήλωσε μια πηγή στο Daily Mail. «Χωρίς να το θέλουν, δημιούργησαν την τέλεια ευκαιρία τόσο για τον Ρόμπερτ όσο και για τον Νίκολας να επιδιώξουν κάτι εκτός των δεσμεύσεών τους με την DC.»

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

Ποια ήταν λοιπόν αυτή η ευκαιρία;

Σύμφωνα με την πηγή, ήταν το αβέβαιο μέλλον του DC Universe που άφησε το δίδυμο ελεύθερο να αναζητήσει άλλες ευκαιρίες.

«Η ειρωνεία είναι ότι η Warner Bros. είχε στο δυναμικό της δύο ηθοποιούς που βρίσκονταν σε ιδανική θέση για να γίνουν βασικοί πυλώνες των μεγάλων franchise του στούντιο», ανέφεραν. «Όμως, η αβεβαιότητα που περιβάλλει το DC άφησε και τους δύο ελεύθερους να εκμεταλλευτούν μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες στο Χόλιγουντ».

Και η DC δεν είχε καμία έλλειψη αβεβαιότητας. Αφού το DC Extended Universe ξεφούσκωσε με το «The Flash», ο Τζέιμς Γκαν και ο Πίτερ Σαφράν το επανεκκίνησαν με το «Superman» του 2025.

Όμως, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount, ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον Οκτώβριο, η πρόσφατα μετονομασμένη Skydance απέλυσε το δίδυμο και όρισε τον βετεράνο της Marvel, Τζέρεμι Λάτσαμ, ως νέο πρόεδρο της DC Studios, με έναρξη θητείας την 1η Δεκεμβρίου.

Αυτό άφησε και τις δύο υποψήφιες «ακρογωνιαίες πέτρες» των franchise του στούντιο σε αβεβαιότητα.

Η ταινία «The Batman: Part II» έχει ήδη αναβληθεί για τον Φεβρουάριο του 2028, αφού ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς υστέρησε στο χρονοδιάγραμμα και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Στίβεν Σόντερμπεργκ λόγω προσωπικού προβλήματος.

Ο Matthew Belloni του Puck έχει υποδείξει ότι χωρίς τον Reeves, ο Πάτινσον ενδέχεται να κρεμάσει την κάπα του.

Όσον αφορά τον Χουλτ, 36 ετών, αναμένεται να επιστρέψει ως Lex Luthor στη συνέχεια του «Superman», το «Man of Tomorrow», τον επόμενο Ιούλιο, αλλά δεν είναι σαφές αν το σύμπαν της DC που δημιούργησε ο Gunn θα επιβιώσει μετά την αποχώρησή του – ή αν ο Hoult θα παραμείνει αν αυτό συμβεί.

Με το σήμα του Μπάτμαν να σβήνει και το μέλλον του Λεξ Λούθορ να κρέμεται στον αέρα, η μάχη ξεκίνησε.

«Μόλις παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία, ήταν πραγματικά θέμα του ποιος θα κατάφερνε να πάρει τον ρόλο», ανέφερε η πηγή στην DailyMail.

«Ξεκάθαρει επιλογή ο Πάτινσον»

Και σε αυτόν τον αγώνα, ο Πάτινσον ήταν μίλια μπροστά από τους υπόλοιπους. «Ο Πάτινσον και ο Χουλτ κατέληξαν να είναι οι δύο τελικοί υποψήφιοι, αλλά ο Ρόμπερτ ήταν η ξεκάθαρη επιλογή όταν ήρθε η στιγμή να αποφασιστεί τι ήθελε η Amazon για το μέλλον της σειράς», συνέχισε η πηγή. «Θα έπρεπε πραγματικά να τα κάνει θάλασσα στην οντισιόν για να χάσει τον ρόλο.»

Η Amazon ήθελε ένα όνομα με αποδεδειγμένη επιτυχία στο box-office για να εγκαινιάσει μια νέα εποχή για τον 007, και ο Πάτινσον «πληρούσε όλα αυτά τα κριτήρια». «Έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να αναλάβει μια καθιερωμένη σειρά ταινιών και να κάνει δικό του έναν εμβληματικό χαρακτήρα», ανέφερε η πηγή, αναφερόμενη στις ταινίες «Twilight» και «The Batman».

Η πηγή ανέφερε ότι η Amazon, ο Βιλνέβ και η διευθύντρια καστ Νίνα Γκολντ ήταν όλοι πεπεισμένοι ότι ο Πάτινσον θα μπορούσε να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση: «Στο Χόλιγουντ, είναι σχεδόν αδιάβλητος». Στα θετικό του ήταν και το γεγονός ότι ο γοητευτικός ηθοποιός είναι επίσης αγαπημένος του κοινού του καλλιτεχνικού κινηματογράφου.

«Αυτό που κάνει τον Ρόμπερτ ιδιαίτερα ελκυστικό είναι ότι δεν είναι απλώς ένας εμπορικός σταρ», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι έχει κερδίσει όλους, από το ευρύ κοινό μέχρι σκηνοθέτες όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν – «ένας αρκετά σπάνιος συνδυασμός».

Όσον αφορά τον Βιλνέβ, η πηγή είπε: «Ο Ντενί λατρεύει να συνεργάζεται με τους ίδιους ανθρώπους και υπάρχει φιλία μεταξύ των δύο, οπότε η επιλογή ήταν σχεδόν αυτονόητη». Αυτός ο στενός κύκλος είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι θαυμαστές παρακολουθούν με καχυποψία όλη τη διαδικασία.

O ρόλος ήταν δικός του Πάτινσον για να τον χάσει

Ανάρτηση που έγινε viral στο X ισχυριζόταν ότι το πρωί της Κυριακής ο Βιλνέβ τηλεφώνησε στον Πάτινσον για να το επισημοποιήσει, ενώ η παραγωγός Έιμι Πασκάλ «αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στους Νίκολας Χουλτ, Κάλλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο’Κόννορ για να τους ανακοινώσει τα άσχημα νέα».

Ο χρήστης του X επισήμανε επίσης ότι ο συμπαραγωγός του «Bond 26», Ντέιβιντ Χέιμαν, είναι «ακριβώς ο παραγωγός που επέλεξε τον 19χρονο Πάτινσον για τον ρόλο στο “Χάρι Πότερ” πριν από 21 χρόνια».

Ο Βιλνέβ, τουλάχιστον, απογοήτευσε τους απορριφθέντες με ευγενικό τρόπο, λέγοντας: «Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από εξαιρετικό ταλέντο, αλλά μπορεί να υπάρχει μόνο ένας 007», ενώ ο Πάτινσον χαρακτήρισε τον ρόλο «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του».

Και αν ο ρόλος ήταν δικός του για να τον χάσει, ο Πάτινσον σίγουρα διαπραγματεύτηκε ανάλογα. Σύμφωνα με τον Μπελόνι του Puck, οι Ο’Κόννορ και Λόουντεν έπρεπε να δεσμευτούν για τέσσερις ταινίες Μποντ αν επιλέγονταν, ενώ η ομάδα του Πάτινσον κατάφερε να το μειώσει σε τρεις, συν πολύ περισσότερα χρήματα.

O θρυλικός σταρ που είναι υποψήφιος για τον ρόλο του κακού

O Πάτινσον θα μπορούσε να ήταν υποψήφιος πριν από χρόνια. Η Barbara Broccoli τον προτιμούσε για τον ρόλο, καθώς η τελευταία ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ, «No Time to Die», ετοιμαζόταν να γυριστεί, αλλά έχασε γρήγορα το ενδιαφέρον της μόλις ο Πάτινσον επιλέχθηκε για τον ρόλο του Μπάτμαν, σύμφωνα με το Puck. Ωστόσο, δεν πιστεύουν όλοι ότι θα είχε προχωρήσει με τον Πάτινσον.

«Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ υπό τη διεύθυνση της Μπάρμπαρα Μπρόκολι», δήλωσε ο Μάθιου Φιλντ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Ίαν Φλέμινγκ, στην εφημερίδα Daily Mail. «Δεν θα επέλεγε ποτέ έναν ηθοποιό που ήταν ήδη αστέρας του κινηματογράφου για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ».

Όμως, οι κανόνες της Broccoli έφυγαν μαζί με την ίδια. Η Amazon πλήρωσε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την MGM, με τον Μποντ να αποτελεί το διαμάντι της κορώνας, μόνο για να διαπιστώσει ότι οι Broccolis εξακολουθούσαν να κατέχουν τα δημιουργικά κλειδιά, οπότε πλήρωσε ξανά τον Φεβρουάριο του 2025 για να τα αποσπάσει.

«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ταινίες, υπάρχει η αίσθηση ότι το οικονομικό όριο είναι σχεδόν ανύπαρκτο με την Amazon», είπε η πηγή. «Διαθέτουν τους πόρους για να προσελκύσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ. Ο στόχος είναι να κάνουν αυτόν τον Μποντ να φαίνεται τεράστιος».

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει έναν θρύλο στον ρόλο του κακού.

«Με μεγάλο προϋπολογισμό και τον Ντενίς να προτιμά να συνεργάζεται με γνωστά πρόσωπα, συζητείται το όνομα του Χάρισον Φορντ για τον ρόλο του κακού στον Μποντ», ανέφερε η πηγή.

«Είναι ένας από τους τελευταίους αληθινούς σταρ του κινηματογράφου, με παγκόσμιο κοινό που εκτείνεται σε πολλές γενιές. Ο συνδυασμός του με τον Ρόμπερτ θα δημιουργούσε μια συναρπαστική δυναμική μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών γενεών πρωταγωνιστών».

Ο 84χρονος Φορντ πρωταγωνίστησε στην ταινία του Βιλνέβ «Blade Runner 2049» το 2017 – και αν οι φήμες επιβεβαιωθούν, ο αυθεντικός Χαν Σόλο θα μπορούσε σύντομα να βρεθεί μπροστά στην κάνη του «Walther PP» του Πάτινσον.