Αποκαλυπτικός για το παρασκήνιο γύρω από την επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ εμφανίστηκε ο ιδρυτής και πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, εξηγώντας πώς ο Ρόμπερτ Πάτινσον κατάφερε να κερδίσει τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007 παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς των υπευθύνων λόγω της μεγάλης του αναγνωρισιμότητας.

«Είχα ενεργό ρόλο»

Ο Τζεφ Μπέζος δήλωσε ότι συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία επιλογής του πρωταγωνιστή του «Batman», Ρόμπερτ Πάτινσον, για να αναλάβει τον εμβληματικό κινηματογραφικό ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Μιλώντας την Τρίτη στο συνέδριο «Silicon Valley & The World» του μέσου ενημέρωσης Semafor, μία ημέρα αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Πάτινσον θα είναι ο επόμενος πράκτορας 007, ο Μπέζος ανέφερε ότι η Amazon περιόρισε μια μεγαλύτερη λίστα υποψηφίων και υπέβαλε πέντε ηθοποιούς σε «πραγματικές, παραδοσιακού τύπου δοκιμαστικές λήψεις», ζητώντας τους να ερμηνεύσουν τρεις σκηνές με πλήρη ενδυμασία σε κινηματογραφικά πλατό.

«Είχα ενεργό ρόλο», δήλωσε ο Μπέζος. «Συναντηθήκαμε την Παρασκευή και αφιερώσαμε μερικές ώρες για να παρακολουθήσουμε όλα τα δοκιμαστικά γυρίσματα και να τα αξιολογήσουμε».

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Παρά το γεγονός ότι ο Μπέζος απέφυγε να κατονομάσει τους συνδιεκδικητές του ρόλου, οι αναλυτές της κινηματογραφικής βιομηχανίας είχαν ήδη σχηματίσει σαφή εικόνα για τους επικρατέστερους φιναλίστ του κάστινγκ λίγο πριν από την τελική ευθεία.

Στη λίστα με τις βασικές επιλογές περιλαμβάνονταν οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζος Ο’ Κόνορ, Τζακ Λόουντεν και Νίκολας Χουλτ, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που είχαν ακουστεί κατά καιρούς ως πιθανότατα φαβορί φιγουράριζαν οι Τζέικομπ Ελόρντι, Τομ Φράνσις, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χάρις Ντίκινσον, ακόμη και ο Χάρι Στάιλς.

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Το κινηματογραφικό franchise του Μποντ -με ήρωα έναν Βρετανό μυστικό πράκτορα γνωστό για τη γοητεία του, τα καλοραμμένα σμόκιν του και την αδυναμία του στα μαρτίνι «χτυπημένα, όχι ανακατεμένα»- συγκαταλέγεται στα μακροβιότερα και πιο εμπορικά στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Οι αρχικοί ενδοιασμοί και το «κάτι ξεχωριστό»

Ο Μπέζος τόνισε ότι ήταν ξεκάθαρο πως υπήρχε «κάτι ξεχωριστό» στον Πάτινσον.

«Αρχικά, θα έλεγα ότι ήμασταν ελαφρώς προκατειλημμένοι εναντίον του, απλώς και μόνο επειδή είναι ήδη τόσο διάσημος», παραδέχθηκε ο Μπέζος.

«Όταν φτάσαμε σε αυτή τη λίστα των πέντε, όλοι ήταν καταπληκτικοί. Όμως, υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο» στον Ρόμπερτ Πάτινσον, είπε χαρακτηριστικά ο Μπέζος. «Ήταν αμέσως αδιαμφισβήτητο. Ο Ντένις [Βιλνέβ], ο σκηνοθέτης… όλοι μας τάχθηκαμε υπέρ του Ρόμπερτ [Πάτινσον]», πρόσθεσε.

«Σκεφτόμασταν, ξέρετε, ότι ίσως θα έπρεπε να επιλέξουμε κάποιον λίγο πιο άγνωστο. Αλλά στα δοκιμαστικά γυρίσματα, ήταν τόσο προφανές. Αυτός είναι ο Τζέιμς Μποντ».

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Ο 40χρονος ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς» το 2005 και έκτοτε πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Έπος του Λυκόφωτος» (The Twilight Saga), «Η Χαμένη Πόλη του Ζ» (The Lost City of Z), «Tenet» και «Οδυσσεία».

Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει περισσότερες από είκοσι ταινίες Μποντ. Η επερχόμενη ταινία θα είναι η πρώτη περιπέτεια του 007 υπό την αιγίδα των Amazon MGM Studios, τα οποία ανέλαβαν τον δημιουργικό έλεγχο του franchise στο πλαίσιο μιας νέας κοινοπραξίας με τους επί δεκαετίες κατόχους των δικαιωμάτων, Μάικλ Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι, το 2025.