Ανακοινώθηκε ο νέος Τζέιμς Μποντ: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο 7ος κατά σειρά θρυλικός πράκτορας

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Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι επίσημα ο νέος Τζέιμς Μποντ.

Το όνομά του ανακοινώθηκε ως του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ, οπότε γίνεται ο έβδομος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον ρόλο σε επίσημη ταινία Μποντ.

Η είδηση αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα στους επίσημους λογαριασμούς του Τζέιμς Μποντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, το κινηματογραφικό στούντιο έδωσε στη δημοσιότητα μια πρώτη φωτογραφία του ηθοποιού με το χαρακτηριστικό σμόκιν του Μποντ, συνοδευόμενη από ένα δελτίο Τύπου που επιβεβαίωνε την είδηση και ανέφερε ότι η επιλογή του Πάτινσον θα «εγκαινιάσει μια νέα εποχή για έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου».

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τη μακρά διαδικασία επιλογής, στην οποία ο Πάτινσον φερόταν να βρίσκεται σε μια τελική λίστα πέντε υποψηφίων, που περιλάμβανε επίσης τους Τζος Ο’Κόνορ και Κάλουμ Τέρνερ. Την Παρασκευή προέκυψαν πληροφορίες ότι στον Πάτινσον είχαν προσφερθεί ευνοϊκότεροι όροι συμβολαίου σε σχέση με τους αντιπάλους του, τροφοδοτώντας τις φήμες ότι ήταν το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο.