Θεοδωρικάκος: Συνεχίζουμε τις δράσεις για τη μείωση του κόστους ζωής – Στο υπουργείο Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης

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Τον νέο υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα Εμπορίου, Βασίλη Σπανάκη, υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο Ανάπτυξης ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει: «Υποδέχθηκα σήμερα στο υπουργείο Ανάπτυξης τον νέο υφυπουργό με αρμοδιότητα το Εμπόριο Βασίλη Σπανάκη, φίλο και συνάδελφο στο Νότιο Τομέα.

Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η μάχη για τη μείωση του κόστους ζωής είναι βασικές προτεραιότητες όλων μας.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τις δράσεις μας, σε συνεργασία και με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε: την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, τους διαρκείς ελέγχους, τα πρόστιμα που εισπράττονται, την ενίσχυση και αναβάθμιση των λαϊκών αγορών, για διαφάνεια και καλύτερη λειτουργία της αγοράς».

«Προχωράμε μαζί με όλες μας τις δυνάμεις», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης.