Θεοδωρικάκος: Συνεχίζουμε τις δράσεις για τη μείωση του κόστους ζωής – Στο υπουργείο Ανάπτυξης ο Βασίλης Σπανάκης

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποδέχθηκε στο υπουργείο τον νέο υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα Εμπορίου, Βασίλη Σπανάκη. Στο επίκεντρο της συνεργασίας τους τίθενται η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η μάχη για τη μείωση του κόστους ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι δράσεις με ελέγχους, εισπράξεις προστίμων, αναβάθμιση των λαϊκών αγορών και συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή.

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Θεοδωρικάκος - Σπανάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον νέο υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα Εμπορίου, Βασίλη Σπανάκη, υποδέχθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.
  • Σε ανάρτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η μάχη για τη μείωση του κόστους ζωής αποτελούν βασικές προτεραιότητες.
  • Επιπλέον, υπογράμμισε ότι συνεχίζονται με αποφασιστικότητα οι δράσεις για τη μείωση τιμών, τους διαρκείς ελέγχους και την αναβάθμιση των λαϊκών αγορών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή.

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Τον νέο υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα Εμπορίου, Βασίλη Σπανάκη, υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο Ανάπτυξης ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει: «Υποδέχθηκα σήμερα στο υπουργείο Ανάπτυξης τον νέο υφυπουργό με αρμοδιότητα το Εμπόριο Βασίλη Σπανάκη, φίλο και συνάδελφο στο Νότιο Τομέα.

Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η μάχη για τη μείωση του κόστους ζωής είναι βασικές προτεραιότητες όλων μας.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τις δράσεις μας, σε συνεργασία και με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε: την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, τους διαρκείς ελέγχους, τα πρόστιμα που εισπράττονται, την ενίσχυση και αναβάθμιση των λαϊκών αγορών, για διαφάνεια και καλύτερη λειτουργία της αγοράς».

«Προχωράμε μαζί με όλες μας τις δυνάμεις», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης.

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