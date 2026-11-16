Debate Μαρκόπουλου – Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8 για το καλώδιο και την ακρίβεια

Εφ’ όλης της ύλης πολιτική αντιπαράθεση για τα εθνικά θέματα και την οικονομία είχαν στον αέρα του Real FM 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, και η βουλευτής και τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Κατά τη διάρκεια του ραδιοφωνικού debate, οι δύο πολιτικοί διασταύρωσαν τα ξίφη τους τόσο για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και τη διαχείριση της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όσο και για το κύμα ακρίβειας, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και την κοστολόγηση των οικονομικών προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.

Τι είπαν για το καλώδιο και τη ρηματική διακοίνωση

«Είμαι της άποψης ότι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής χρειάζονται μία μετριοπάθεια, γιατί μιλάμε για θέματα εθνικά και όχι προσωπικές θεάσεις οι οποίες ενδεχομένως έχουν και άλλου τύπου προσανατολισμούς» είπε ο κ. Μαρκόπουλος σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Σωτήρη Σέρμπου που δήλωσε ότι ήταν αχρείαστη η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας και ότι μπορεί δυστυχώς να δημιουργήσει ένα προηγούμενο σε σχέση με τους γείτονες το επόμενο διάστημα.

«Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι δεν ζητήθηκε καμία χορήγηση άδειας. Οι μοναδικές άδειες που έχουν ζητηθεί ήταν από την Ελλάδα και την Κύπρο και δόθηκαν, και γι’ αυτό και προχωρούν οι εργασίες. Γινόμαστε ενεργειακός κόμβος με μια σειρά συμφωνιών με τις Chevron και την Exxon, και από κει και πέρα θεωρώ ότι από την Τουρκία καμία άδεια δεν ζητήθηκε. Πιστεύετε ότι η Τουρκία, αν της είχε ζητηθεί άδεια, δεν θα πανηγύριζε τόσες ημέρες; Δεν θα ήταν ένα απ’ τα πρώτα θέματα εδώ και 10-15 μέρες στον τουρκικό Τύπο; Δεν θα γίνονταν φιέστες, δεν θα γίνονταν εκδηλώσεις;» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Εγώ θα μιλήσω με την αναγκαία μετριοπάθεια, με την ανάγκη να υπάρξει εθνική ευθύνη και με το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά, που είναι πολύ εύκολη στους πανηγυρισμούς, όλες αυτές τις ημέρες δεν έχει βγει να πει τίποτα. Καλό είναι λοιπόν αυτή την υπηρεσία να μην την προσφέρουν κάποιοι εσωτερικά. Και είναι άλλο οι πολιτικές απόψεις, γιατί στην πολιτική έχουμε τις διαφωνίες μας. Όμως καλό είναι κάποιοι αναλυτές να μην προσφέρουν αυτή τη θέαση όταν η Τουρκία βλέπουμε ότι δεν κάνει κάτι τέτοιο» πρόσθεσε.

«Ας είμαστε πιο μετριοπαθείς, Έλληνες είμαστε όλοι»

Ερωτηθείς γιατί δεν δόθηκε η ρηματική διακοίνωση στους πολιτικούς αρχηγούς, απάντησε: «Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο η ελληνική πλευρά δεν μπορούσε να δώσει. Όμως σε κάθε περίπτωση λέμε για ρηματική, καμία άδεια δεν ζητήθηκε. Είναι μία ενέργεια η οποία υπήρξε από την πλευρά της Γαλλίας, η οποία ουσιαστικά δεν παρήγαγε κανένα, κανένα αποτέλεσμα, και μάλιστα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι αναλυτές οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν και μια επάρκεια σε ό,τι αφορά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι στις αναλύσεις μας, γιατί βλέπουμε κάποιες τοποθετήσεις τις οποίες δεν έχουμε ακούσει ούτε καν από την τουρκική πλευρά. Ας είμαστε πιο μετριοπαθείς. Έλληνες είμαστε όλοι».

Από την πλευρά της η Νάντια Γιαννακοπούλου, σχολίασε: «Εμείς έχουμε μία προσέγγιση πολύ μεγάλης θεσμικότητας και σοβαρότητας, μακριά από ακρότητες, ειδικά στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και γι’ αυτό με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή έχουμε προσεγγίσει το μείζον ζήτημα της πόντισης του καλωδίου, το οποίο είναι ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε και ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε, είναι ότι θέλουμε να ξέρουμε -και ζητούμε επίσημη ενημέρωση- ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, και βεβαίως και οι συνεννοήσεις που προηγήθηκαν. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς οι οποίοι βγάζουν ακραίες φωνές και λένε ότι δεν πρέπει να γίνει ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε από αυτούς που λέμε ότι πρέπει να γίνει. Προχωράει, αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι ένα έργο πολύ σημαντικής γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όλο αυτό το έργο πρέπει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και σε αυτό το πλαίσιο η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται».

Ερωτηθείσα εάν πιστεύει πως μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο των κυριαρχικών δικαιωμάτων λόγω της ρηματικής διακοίνωσης των Γάλλων, απάντησε: «Εγώ που λέω είναι ότι ξέρουμε ότι στο διπλωματικό πεδίο και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πάντα πλαίσιο, το οποίο πρέπει να τηρείται, και είναι νομίζω εύλογο να υπάρχει μία ανησυχία για το κατά πόσο, όταν υπάρχει αυτή η παρέκκλιση, δημιουργείται ένας κίνδυνος διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου. Δηλαδή, δεν είναι λογικό κάποιος να αναρωτιέται τι θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα; Για θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο; Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα, για το οποίο ζητούμε συγκεκριμένες απαντήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο λοιπόν λέμε προς την κυβέρνηση -και βεβαίως αυτό απευθύνεται και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση- είναι ότι χρειάζεται να υπάρξει εγγύηση από τη μεριά τους ότι θα ολοκληρωθεί το έργο με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Επιμένουμε ότι η μόνη ασφαλής οδός είναι ο δρόμος της διεθνούς νομιμότητας».

«Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι δεν αναγνωρίζεται καμία δικαιοδοσία στην Τουρκία, δεν παράγεται κανένα νομικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι με τη δέουσα μετριοπάθεια θα πρέπει να κινηθούμε» παρενέβη ο κ. Μαρκόπουλος.

«Σοβαρή και προσεκτική η στάση του ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής»

«Πάντως, κ. Μαρκόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο χαρακτηρισμός από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου σας, ότι η τουρκική NAVTEX είναι άνευ σημασίας, καταλαβαίνετε ότι προφανώς δεν απαντά στο ουσιώδες ερώτημα. Και βεβαίως και οι NAVTEX έχουν σημασία. Να υπενθυμίσω ότι με ρηματική διακοίνωση η χώρα μας κοινοποίησε τη συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Άρα βεβαίως και δεν έχουν μικρή σημασία οι ρηματικές διακοινώσεις, ακριβώς το αντίθετο. Εμείς ζητούμε λοιπόν -και ξαναλέω με πάρα πολύ μεγάλη μετριοπάθεια και προσοχή- να μας ενημερώσετε, να γνωρίζουμε τους όρους με τους οποίους ξεκίνησε, να δώσετε απαντήσεις για το ακριβές περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, και εκτός από την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών πρέπει να υπάρξει και ενημέρωση της αντίστοιχης επιτροπής στη Βουλή. Υπάρχει η Επιτροπή Εξωτερικών, που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών. Ύστερα από τα γεγονότα χρειάζεται ξανά ενημέρωση» αντέτεινε η κ. Γιαννακοπούλου.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει η Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε: «Υπάρχει μια σχολή προκλήσεων και προπαγάνδας από την τουρκική πλευρά. Και σε αυτό εντάσσω και τη NAVTEX, η οποία δείχνει και την ενόχληση της Τουρκίας. Σε αυτό εντάσσω τις δηλώσεις Κιλιτσντάρογλου, σε αυτό εντάσσουμε μια σειρά από προκλήσεις που δεχόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη γειτονική χώρα. Από την άλλη, θυμίζω, μια και μιλάμε για δηλώσεις, τις δηλώσεις που έγιναν απ’ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης -ο Κιλιτσντάρογλου είναι και κατά κάποιο τρόπο απαξιωμένος και στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα- που μιλούσαν για τουρκική υποχωρητικότητα, για νίκες της Ελλάδας. Εγώ θα επιμείνω στην ανάγκη να υπάρξει μετριοπάθεια. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την κ. Γιαννακοπούλου, την οποία εντάσσω στις μετριοπαθείς φωνές ως προς τα συγκεκριμένα ζητήματα, και αυτό πρέπει να το σημειώσω.»

«Η φωνή του ΠΑΣΟΚ είναι ενιαία, ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και το ΠΑΣΟΚ συνολικά έχει μια πολύ μετριοπαθή, πολύ σοβαρή και πολύ προσεκτική στάση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής» σχολίασε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Και για πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απόψεις και διαθέσεις ανάλογα με την προσωπική τους θέση, καλό είναι να είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Πάντως, εγώ θεωρώ σημαντικό βαρόμετρο ότι οι Τούρκοι αυτές τις αρκετές πλέον ημέρες δεν έχουν τη συνηθισμένη τους στάση. Τα τουρκικά μέσα, που είναι έτοιμα είναι να πανηγυρίσουν νίκες, υποχωρήσεις της Ελλάδας κλπ. , δεν το έχουν κάνει. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο μέγεθος και βαρόμετρο για το τι εξελίχθηκε και το κατά πόσο τελικά η Τουρκία είχε παρέμβαση στη χορήγηση αδειών. Καμία παρέμβαση απ’ την Τουρκία δεν υπήρξε. Μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έδωσαν άδεια» επεσήμανε ο κ. Μαρκόπουλος.

Η οικονομία και η ακρίβεια

Στη συνέχεια η συζήτηση πέρασε στο επίπεδο της οικονομίας , με την κ. Γιαννακοπούλου να χαρακτηρίζει το θέμα της ακρίβειας ως το μεγαλύτερο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. «Η ακρίβεια δεν είναι απλά ένας οικονομικός δείκτης, όπως πολλές φορές θέλει να το παρουσιάζει η κυβέρνηση. Είναι η καθημερινότητα, είναι η αγωνία της οικογένειας που δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές της ανάγκες, του εργαζόμενου ο οποίος βλέπει το μισθό του να εξανεμίζεται πριν από το τέλος του μήνα, του συνταξιούχου που περιορίζεται ακόμα περισσότερο, και βεβαίως το βλέπουμε στο στεγαστικό και στους φουσκωμένους λογαριασμούς. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν αφενός με την άμεση ανακούφιση της κοινωνίας, με την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τις παρεμβάσεις στο ΦΠΑ όπως έχουμε πει, με αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά, στα περιθώρια κέρδους. Έχουμε φέρει την τροπολογία πριν από λίγες μέρες για την αυτόματη μετάπτωση στα σταθερά φθηνότερα τιμολόγια. Το 2023 η πολιτεία έκανε την αυτόματη μεταφορά εκατομμυρίων καταναλωτών στο πράσινο τιμολόγιο. Σήμερα όμως αυτό δεν γίνεται και έτσι εγκλωβίζονται εκατομμύρια καταναλωτές. Και παράλληλα με αυτές τις προτάσεις μας, λέμε ότι ουσιαστικά αν δεν υπάρξει ένα γενικότερο πλαίσιο στήριξης, μια πολιτική συνολικότερη ενίσχυσης των πραγματικών εισοδημάτων, τότε δεν πάμε πουθενά. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα συνεχίσουν να είναι ημίμετρα και να μην απαντούν στην πραγματικότητα των Ελλήνων πολιτών. Τι λέμε λοιπόν; Λέμε συλλογικές διαπραγματεύσεις, Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δικαιότερη φορολογική πολιτική. Φέραμε τροπολογία η οποία να προβλέπει πως το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους πρέπει να καταβάλλεται σε όλους. Αλλά κατά κύριο λόγο λέμε επιστροφή του ΕΚΑΣ, επιστροφή του 13ου μισθού, επιστροφή της 13ης σύνταξης σε δόσεις. Είναι όλα απολύτως κοστολογημένα, και με αυτόν τον τρόπο ζητούμε και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική στήριξη των εισοδημάτων, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση της ακρίβειας» είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και έχει κάνει κάποιες ονομαστικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Το μεγάλο ζήτημα είναι όμως ότι αυτές οι ονομαστικές αυξήσεις, είτε στις συντάξεις είτε στους μισθούς, κατατρώγονται από τον υπερπολλαπλάσιο πληθωρισμό, ο οποίος στο 5,7%, όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, είναι από τους υψηλότερους σε όλη την Ευρώπη. Η αγοραστική μας δύναμη συνεχίζει να είναι από τις χαμηλότερες, μαζί με τη Βουλγαρία είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγικότητα της εργασίας μας, το ίδιο. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι όσο κι αν η κυβέρνηση πανηγυρίζει για συγκεκριμένες επιτυχίες σε επίπεδο αριθμών, η πραγματικότητα και η ουσία είναι ότι οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να το δουν στην καθημερινότητά τους. Όταν δε το ΠΑΣΟΚ προτείνει μέτρα, τότε η κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτά δεν γίνονται, ότι τινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Και μετά βλέπουμε, από την πίεση της πραγματικότητας, να σπεύδει ύστερα από κάποιο καιρό να υιοθετεί τα μέτρα τα οποία το ΠΑΣΟΚ λέει, αλλά πολύ καθυστερημένα και κολοβά» πρόσθεσε η κ. Γιαννακοπούλου, η οποία έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 120 δόσεις, εκφράζοντας την ανησυχία της ότι μπορεί να μην έχει βιωσιμότητα η ρύθμιση όπως ψηφίστηκε.

«Επίσης, ας αποφασίσουν και ας μας πουν από τη μεριά της κυβέρνησης τελικά ποιο είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί δεν γίνεται όταν βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και λέει κάτι να είμαστε λαϊκιστές, κι αυτοί ξαφνικά το 1,1 δισ. του Ιουλίου να το κάνουν 2,2 στη ΔΕΘ, και μετά να βρίσκουν μονίμως χρήματα. Καλά κάνουν για να υπάρξει ανακούφιση των πολιτών, όμως ας μας πουν τελικά ποιες είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Αφού υλοποιήσαν τις 120 δόσεις, ας υλοποιήσουν και το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη» συνέχισε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Λογική “τα πάντα όλα” από το ΠΑΣΟΚ»

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε: «Τη θετική καταρχάς κατεύθυνση των μέτρων τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, την αποδεικνύουν όχι μόνο το γεγονός ότι παραμένουμε δημοσκοπικά πρώτοι – με τα προβλήματά μας βέβαια γιατί αναγνωρίζουμε τα ζητήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, δεν ζούμε αλλού— αλλά και το γεγονός ότι αναγκάζεται η αντιπολίτευση σε όλες σχεδόν τις ψηφοφορίες να υπερψηφίζει μέτρα. Θα θυμίσω ότι για τα μέτρα της ΔΕΘ, είχαμε στα συγκεκριμένα άρθρα που προτείναμε 14 υπερψηφίσεις με 244 ψήφους. Για τα funds, είχαμε 14 υπερψηφίσεις από το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι προτείνει και διαρκώς εμείς συρόμαστε από πίσω. Διεκδίκησε την πατρότητα του κουμπαρά Πιερρακάκη, ενός μέτρου λαϊκού για τη λαϊκή οικογένεια, για να φτιαχτεί ένα αποθεματικό και να συνεχίσουμε την αποταμιευτική μας κουλτούρα. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε αυτό το μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο κάνει είναι μία λογική “τα πάντα όλα»”».

Φέρνοντας το παράδειγμα της επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και της μείωσης του ΦΠΑ στα καταναλωτικά είδη, σχολίασε πως κανείς δεν διαφωνεί, όμως «θέλει προσοχή το “τα πάντα όλα” του ΠΑΣΟΚ να μην εξελιχθεί στο τέλος σε “πάρ’ τα όλα” για τους φορολογούμενους».

«Ακούμε διαρκώς προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ που ad hoc ίσως κάποιες να έχουν μία βάση. Από την άλλη όμως, το ΠΑΣΟΚ περιγράφει ένα πρόγραμμα των 10 δισ. ευρώ σε ένα “λεφτά υπάρχουν 2”. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ ότι έχει φύγει από τις γραμμές του Ευάγγελου Βενιζέλου -γραμμές οι οποίες είχαν μία λογική οικονομική και γι’ αυτό και συμπράξαμε- και έχει πάει στις γραμμές του Γεωργίου Παπανδρέου του δευτέρου. “Λεφτά υπάρχουν 2”, το sequel. Εμείς έχουμε δώσει 1,44 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο πακέτο για την ενέργεια, για να στηριχτούν τα νοικοκυριά, έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην ενέργεια, στους αλιείς, στα καύσιμα. 1,1 δισ. ευρώ θα δοθούν με το επίδομα το οποίο αυξάνεται τον Νοέμβριο για τους συνταξιούχους και με την επιστροφή ενοικίου. Εξαλείφουμε την προσωπική διαφορά του κ. Τσίπρα, δίνουμε 500 ευρώ μικτά σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπάλληλους. Αυτά τώρα περί Βουλγαρίας, σε ό,τι αφορά τις χώρες που έχουν κατώτατο μισθό, η Ελλάδα είναι 14η στις 22 χώρες και η Βουλγαρία 20η. Σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των δύο χωρών, ο ελληνικός κατώτατος υπερέχει κατά 24% του βουλγαρικού. Μην λέμε ό,τι θέλουμε» συνέχισε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Μιλάμε για ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο αντιπολιτεύεται πλέον ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό. Διεκδίκησε την πατρότητα για τον κουμπαρά και το καταψήφισε, σε μία κατά τη γνώμη μου κακή στιγμή στη λαϊκή ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μπλόκαρε την εκλογή του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, τον οποίο το ίδιο πρότεινε στη Διάσκεψη των Προέδρων. Ο πολίτης πρέπει να είναι υποψιασμένος από τις κρίσεις. Και το ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει δημοσκοπικά και να υπερκεράσει την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, τάζει τα πάντα σε όλους» πρόσθεσε σημειώνοντας ότι γίνεται μία τίμια προσπάθεια από την κυβέρνηση προκειμένου να δοθούν ανάσες.

«Δεν περιγράφω μια κυβέρνηση αδιάφορη ως προς τα προβλήματα, όμως όποιος τάζει μαγικές λύσεις, ουσιαστικά τάζει και στους πολίτες ότι το μέλλον τους θα είναι γκρίζο. Γιατί όσα ακούγονται στη δημόσια σφαίρα είναι ακοστολόγητα, άρα και επικίνδυνα για το μέλλον των ελληνικών νοικοκυριών. Εμείς είμαστε εδώ με διαρκείς παρεμβάσεις, όμως αυτά τα οποία λέγονται από την αντιπολίτευση είναι ευκολίες της στιγμής και στο τέλος όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μεγάλη κρίση στην οποία δεν πρέπει ξανά να μπει η χώρα μας», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών.

«Δεν λέμε όχι σε όλα, υπάρχει όμως και άλλος δρόμος, σοβαρότητας και σταθερότητας»

«Έχουμε ακούσει πολλές και διαφορετικές κοστολογήσεις για τα μέτρα τα οποία έχουμε παρουσιάσει από όλους τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Άλλος λέει ότι είναι 4, άλλος λέει ότι είναι 6, σήμερα ακούσαμε ότι είναι και 10 δισ. Απορώ πώς ακριβώς τα βγάζουν και με τι τεφτέρια. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε όλοι και περιμένουμε την λειτουργία της αρμόδιας αρχής, η οποία θα κάνει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων μας. Ας μην έχουν αυτόν τον πανικό από τη μεριά της κυβέρνησης, ο καθένας να βγαίνει και να δίνει τον δικό του αριθμό, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να παρουσιάσει ότι δήθεν μόνο τα μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι μονόδρομος και ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Βεβαίως και υπάρχει άλλος δρόμος, σοβαρότητας, σταθερότητας, άλλης πολιτικής όμως, η οποία θα σκύβει πραγματικά στα προβλήματα του κόσμου και θα την αφορά να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα των πολλών, όχι των λίγων, που η ασυδοσία τους δυστυχώς έχει οδηγήσει κάποιοι να βγάζουν υπερκέρδη και τελικά το μάρμαρο να το σηκώνει στις πλάτες του ο ελληνικός λαός» απάντησε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Εγώ θυμάμαι τον κ. Μητσοτάκη το 2019 σε πολύ χειρότερες οικονομικές συνθήκες, πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, να μιλάει για οριζόντια μείωση ΦΠΑ. Θυμάμαι να μιλάει για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Θυμάμαι να λέει ότι δεν θα επιβληθούν άλλοι φόροι, όμως την ίδια στιγμή να φορολογεί ως κυβέρνηση τεκμαρτά τους ελεύθερους επαγγελματίες» υπογράμμισε και επανέλαβε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως κοστολογημένες.

«Η 13η σύνταξη, η σταδιακή επαναφορά της όπως λέμε, σημαίνει ότι το πρώτο έτος η πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση είναι 420 εκατομμύρια ευρώ. 480 εκατ. είναι το επίδομα το οποίο δίνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης. Άρα, για ποιον λόγο δεν μπορεί να μπει στην κουβέντα το να ξεκινήσουμε να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη σταδιακά; 840 εκατ. είναι η δεύτερη φάση της 13ης σύνταξης στον τρίτο χρόνο. Ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα κοστίζει σε βάθος τετραετίας 1,27 δισ. ευρώ, και χωρίς τις εισφορές -φορολογικές και προνοιακές – είναι 770 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόστιμο βέβαια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 1 δισ. Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους κάποια στιγμή με αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει δυνατότητα άλλης πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας – όχι αυτού που ζούμε τα τελευταία χρόνια- η οποία να δίνει ουσιαστική ανακούφιση και κυρίως ουσιαστική ελπίδα στους Έλληνες πολίτες. Και αυτό γίνεται με άλλο μείγμα πολιτικής από τα ημίμετρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και επειδή άκουσα τον κ. Μαρκόπουλο να μας ψέγει γιατί έχουμε υπερψηφίσει αυτά τα μέτρα, θέλω να υπενθυμίσω ότι ήδη από τον Covid και επί της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, ακόμα κι αν λέγαμε ότι τα μέτρα τα οποία έπαιρνε η κυβέρνηση είναι ημίμετρα και δεν αποτελούν λύσεις στη ρίζα των προβλημάτων , τους κάναμε κριτική και προτείναμε αντίμετρα, πάντα όμως στο τέλος ψηφίζαμε τα μέτρα, γιατί θεωρούμε ότι και 1 ευρώ να κερδίσει μία οικογένεια είναι σημαντικό. Μας ψέγουν λοιπόν για την υπευθυνότητα την οποία δείχνουμε; Αυτό ακριβώς δείχνει ότι είμαστε μια δύναμη υπευθυνότητας, που από τη μία πλευρά κάνουμε σκληρή κριτική, σκληρή αντιπολίτευση και παρουσιάζουμε τη δική μας εναλλακτική, από την άλλη όμως προφανώς και δεν λέμε όχι σε όλα» πρόσθεσε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει εξελιχθεί σε ΣΥΡΙΖΑ 2»

«Εμείς δεν ψέγουμε το ΠΑΣΟΚ, απλά υπενθυμίζουμε ότι αντιπολιτεύεται τα νομοσχέδιά μας και στο τέλος σηκώνει στο τέλος το χέρι και λέει ναι. Εμείς απλά υπενθυμίζουμε στάσεις. Κι εμείς εκλογές έχουμε να κάνουμε σε 6-7 μήνες, όταν γίνουν. Δεν έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ να κάνει. Όμως, το θέμα είναι με ποιους όρους κάνει ο καθένας εκλογές. Το να βγαίνουμε σήμερα και να ακουγόμαστε αρεστοί και να λέμε ευχάριστα πράγματα που όλοι θέλουν να ακούν -ποιος δεν θέλει το 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους, ποιος δεν θέλει τη 13η σύνταξη- και να λέμε ότι θα τα κάνουμε ενώ γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν με την ευκολία που κάποιοι τα τάζουν, αυτό δημιουργεί όρους ασφυξίας για οποιαδήποτε μετεκλογική κατάσταση. Εμείς λέμε λοιπόν στους πολίτες ότι μπορούμε και δίνουμε ένα αυξημένο επίδομα στους συνταξιούχους -δεν το βαπτίζουμε σαν τον κ. Τσίπρα 13η σύνταξη γιατί έχουμε και εκλογές να κάνουμε- για να πάρουν μια ανάσα, και θα πάρουν τώρα τα λεφτά αυτά, μέσα στον Νοέμβριο. Εμείς λέμε ότι εξαλείφουμε την προσωπική διαφορά του κ. Τσίπρα στις αρχές του χρόνου. Σε κάθε καφέ, σε κάθε ΚΑΠΗ που πήγαμε στη χώρα, αυτό μας έλεγε ο κόσμος τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν το κάνουμε πράξη. Λέμε στους δημόσιους υπαλλήλους ότι θα πάρετε 500 ευρώ μεικτά, επειδή δεν θέλουμε να λέμε ψέματα, τον Δεκέμβριο του 2027. Είμαστε λοιπόν καθαροί. Κι εμείς έχουμε να κάνουμε εκλογές, δεν θα πούμε όμως πράγματα στον πολίτη που κατόπιν θα αναγκαστούμε να τα καταπιούμε και να τα πάρουμε πίσω, αλλά θα έχουμε υφαρπάξει την ψήφο. Προτιμούμε λοιπόν να είμαστε καθαροί στις εξηγήσεις μας κι ας φαίνονται κάποιοι καλύτεροι από εμάς στα λόγια» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Όμως στα έργα ξέρουν οι πολίτες ότι το μεγάλο κεφάλαιο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πως ό,τι λέει το κάνει. Όταν λέει ο Μητσοτάκης 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους, θα τα πάρουν. Όταν λέει ο Μητσοτάκης ότι η προκαταβολή φόρου μειώνεται, ξέρουν ότι προδιαγράφεται ένας σαφής δρόμος. Όταν μιλάμε για το τέλος επιτηδεύματος ή για τις παρεμβάσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρουν ότι αυτά είναι τα μέτρα. Εμείς δεν θα “τσιπρίσουμε” και να λέμε για δαπάνες 4 δισ. -μόνο η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα – ότι θα τα κάνουμε με ένα νόμο κι ένα άρθρο. Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας ενσωματώσει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχει εξελιχθεί σε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, το sequel του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που αυτό το θρίλερ, το ΣΥΡΙΖΑ 2 θα είναι χειρότερο. Έχει πάρει το μισό ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ, το θέμα είναι ότι έχει πάθει και ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, κοστολογημένοι, μετρημένοι για να μην ξαναμπλέξουν οι πολίτες» κατέληξε ο κ. Μαρκόπουλος.