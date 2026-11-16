Μαξίμου: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με 6 Δημάρχους του βόρειου τομέα – Ο συντελεστής δόμησης «στο μενού»

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Σύσκεψη με αντικείμενο τη μεταφορά συντελεστή δόμησης πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή έξι δημάρχων της Αττικής, οι οποίοι έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συνάντηση συμμετέχουν οι δήμαρχοι Ψυχικού – Φιλοθέης, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Παπάγου – Χολαργού, Λυκόβρυσης – Πεύκης και Νέας Ιωνίας. Οι συγκεκριμένες δημοτικές αρχές έχουν απευθύνει επιστολή προς τον πρωθυπουργό, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τη μελέτη για τους συντελεστές δόμησης και τις πιθανές επιπτώσεις στον πολεοδομικό χαρακτήρα των περιοχών τους.

Στη σύσκεψη παρίστανται επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Παπασταύρου: Στόχος η προστασία της φυσιογνωμίας των δήμων

Το ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είχε βρεθεί νωρίτερα στο επίκεντρο δημόσιων τοποθετήσεων του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του, επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη φιλοσοφία του σχεδιασμού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ο συντελεστής δόμησης έρχεται να διαφυλάξει τη φυσιογνωμία των δήμων».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ενταθεί οι αντιδράσεις από δημοτικές αρχές και κατοίκους, οι οποίοι ζητούν σαφείς εγγυήσεις για τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολεοδομικών χαρακτηριστικών των περιοχών τους.

Μαρινάκης: Δεν θα μεταφέρονται τετραγωνικά από δήμο σε δήμο

Τη θέση της κυβέρνησης είχε διατυπώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται μεταφορά τετραγωνικών από έναν δήμο σε άλλον.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη διαλόγου και συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Χατζηδάκης: Η μεταφορά συντελεστή αφορά τα εσωτερικά όρια κάθε δήμου

Αντίστοιχη ήταν η προσέγγιση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έχει επισημάνει ότι η συζήτηση αφορά αποκλειστικά τα εσωτερικά όρια των δήμων.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, δεν τίθεται ζήτημα μεταφοράς συντελεστή δόμησης μεταξύ διαφορετικών δήμων, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για ενδεχόμενη αλλοίωση της φυσιογνωμίας συγκεκριμένων περιοχών.

Η παρέμβαση Γεωργιάδη για Ψυχικό και Φιλοθέη

Στο ζήτημα παρενέβη και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, κυρίως για το Ψυχικό και τη Φιλοθέη.

Με δημόσια ανάρτησή του, διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν αλλαγές που θα αλλοιώσουν τον πολεοδομικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων περιοχών.