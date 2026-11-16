Ζάκυνθος: Καταδικάστηκαν οι δράστες της στυγερής δολοφονίας της εύπορης συμβολαιογράφου

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Με βαριές ποινές κάθειρξης ολοκληρώθηκε η δίκη για τη δολοφονία της 69χρονης συμβολαιογράφου Μαρίζας Τερτσέτη-Παπαδάτου, η οποία είχε βρεθεί νεκρή έξω από το σπίτι της στη Ζάκυνθο, τον Φεβρουάριο του 2025.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου έκρινε ενόχους τους τρεις κατηγορουμένους που εμπλέκονταν στην υπόθεση, επιβάλλοντας στον 46χρονο, ο οποίος κρίθηκε ως ο βασικός δράστης, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια φυλάκισης.

Στον 50χρονο συγκατηγορούμενό του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 19 ετών, ενώ ο 21χρονος γιος του βασικού δράστη καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξης, καθώς, σύμφωνα με την υπόθεση, είχε αναλάβει τον ρόλο του οδηγού και του τσιλιαδόρου.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά αιτήματα αναστολής εκτέλεσης των ποινών, με αποτέλεσμα και οι τρεις καταδικασθέντες να οδηγηθούν στη φυλακή.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Ζάκυνθο, καθώς η 69χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση που δέχθηκε έξω από την κατοικία της, κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Το χρονικό της δολοφονίας που συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Ήταν το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου 2025 όταν αποκαλύφθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα. Η 69χρονη Μαρίζα Τερτσέτη-Παπαδάτου εντοπίστηκε νεκρή από τον γιο της, έξω από την κατοικία της και κοντά στο αυτοκίνητό της.

Η γυναίκα βρισκόταν αιμόφυρτη, ενώ η εικόνα στο σημείο προκάλεσε σοκ στους οικείους της.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη σορό και διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από τραύματα που είχαν προκληθεί με αιχμηρό αντικείμενο στον αριστερό μηρό.

Ο σοβαρός τραυματισμός είχε προκαλέσει μεγάλη αιμορραγία, η οποία αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή της.

Από τις πρώτες ώρες, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας και να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης.

Η αστυνομική έρευνα και η εξιχνίαση του εγκλήματος

Η υπόθεση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική για τις διωκτικές αρχές, καθώς χρειάστηκε να αξιολογηθούν πλήθος στοιχείων και δεδομένων προκειμένου να αποκαλυφθεί η εμπλοκή των δραστών.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, με τη συνδρομή εξειδικευμένου κλιμακίου του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν ψηφιακά δεδομένα, εξέτασαν μαρτυρίες και συνέκριναν στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Έπειτα από περίπου τρεις μήνες ερευνών, οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη τριών ανδρών, οι οποίοι φέρονταν να έχουν συμμετοχή στην υπόθεση.

Στις 26 Μαΐου 2025 πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις των τριών κατηγορουμένων, έπειτα από την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.

Ο ρόλος των τριών δραστών σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές, οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία κατηγορούμενοι, 46 και 50 ετών, μετέβησαν στην κατοικία της συμβολαιογράφου με σκοπό τη ληστεία.

Τη μετακίνησή τους είχε αναλάβει ο 21χρονος γιος του 46χρονου, ο οποίος οδηγούσε το όχημα και φέρεται να είχε αναλάβει να επιτηρεί την περιοχή, προκειμένου να διευκολύνει τη διαφυγή τους.

Κατά την επίθεση, η 69χρονη φέρεται να αντιστάθηκε στην προσπάθεια των δραστών να την ληστέψουν.

Τότε, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο 46χρονος χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο και την τραυμάτισε θανάσιμα στον αριστερό μηρό.

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο.

Οι συλλήψεις και η δικαστική πορεία

Μετά τη σύλληψή τους, οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών της Ζακύνθου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόπειρα ληστείας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στις 30 Μαΐου 2025, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου, όπου τον Νοέμβριο του 2026 ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης εξετάστηκαν τα στοιχεία της υπόθεσης και οι μαρτυρίες που αφορούσαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 69χρονη συμβολαιογράφος.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την καταδίκη και των τριών κατηγορουμένων.