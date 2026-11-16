Εξάρχεια: 50χρονος απείλησε με όπλο υπάλληλο φαρμακείου και άδειασε το ταμείο – Τον «πρόδωσε» ένα τατουάζ στο χέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε φαρμακείο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 50χρονος υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησε την 27χρονη υπάλληλο του φαρμακείου, η οποία όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο είναι τρομοκρατημένη και δίνει 500 ευρώ στον δράστη.
Στη συνέχεια ο 50χρονος ζήτησε από την υπάλληλο να ανέβει στο πατάρι, ενώ ο ίδιος διέφυγε.
Ωστόσο, ο δράστης αναγνωρίστηκε από το τατουάζ που είχε στο χέρι του. Προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, στη συνέχεια συνελήφθη, και σε βάρος του σχηματίστηκε σχηματίστηκε δικογραφία. Ο 50χρονος, που είναι σεσημασμένος, προφυλακίστηκε.