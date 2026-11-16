Ζεφύρι: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το κτίριο της τραγωδίας – Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

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Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Ζεφύρι, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς, έρχονται σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα. Τα ντοκουμέντα αποτυπώνουν τον χώρο στον οποίο είχε βρει καταφύγιο οικογένεια, στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Στις εικόνες της ΕΡΤ, διακρίνονται ένας καναπές και μια ξυλόσομπα, η οποία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις καταθέσεις, η σόμπα έκαιγε όλη τη νύχτα και στις περίπου 8 το πρωί τα μέλη της οικογένειας μετέφεραν τις στάχτες σε κλιμακοστάσιο του υπογείου, όπου συνήθιζαν να τις απορρίπτουν.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, οι στάχτες και τα υπολείμματα καύσης διατήρησαν υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στον χώρο όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια.

Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 44 και 23 ετών, με τον νεότερο να έχει αποφοιτήσει από τη σχολή μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Ένας ακόμη πυροσβέστης, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ήταν ο πρώτος που εισήλθε στον χώρο. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από την πυρκαγιά στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν. Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους είχαν επίσης εισέλθει στο εσωτερικό του κτηρίου.

Οι πυροσβεστικές αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου τους. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στη σκάλα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να υποστούν ασφυξία από τους τοξικούς καπνούς.

Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού, τοξικού νέφους που είχε δημιουργηθεί από την καύση των σκουπιδιών.

Αύριο στον ανακριτή η μητέρα και οι κόρες – Ένταλμα σύλληψης για τον πατέρα

Την ώρα που η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν συλληφθεί, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα.

Συγκεκριμένα, η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τρίτη, ενώπιον των ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν, ενώ χθες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα όπου τους ασκήθηκε δίωξη.

Η μητέρα θα απολογηθεί ενώπιον του τακτικού ανακριτή, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της θα εξεταστούν από τον ανακριτή ανηλίκων.

Το καμένο σπίτι – παγίδα που οδήγησε στον θάνατο των πυροσβεστών

Η εκπομπή Live News του τηλεοπτικού σταθμού Mega, πήγε στο σπίτι στο Ζεφύρι, στο σημείο της τραγωδίας. Καταγράφεται ένα σπίτι με δύο εισόδους, αλλά και το κλιμακοστάσιο, όπου έριχναν τα αποκαΐδια από τη σόμπα. Εκεί προσπάθησαν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες αλλά δεν μπόρεσαν διότι ήταν πολύ κακή η διαρρύθμιση του κτιρίου.

Ο πολύς πυκνός καπνός φαίνεται να μετέτρεψε το σημείο σε παγίδα θανάτου.

Στον χώρο οι άνθρωποι που έμεναν ουσιαστικά είχαν κάνει κατάληψη.

Μάλιστα, στα πλάνα απεικονίζονται μαυρίλες που είναι από άλλες φωτιές που είχαν πιάσει παλιότερα, καθώς συνήθιζαν οι συγκεκριμένοι να κάνουν το ίδιο με τις στάχτες.