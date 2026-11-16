Πολιτικές αντιδράσεις για τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, με κόμματα της αντιπολίτευσης να τον κατηγορούν για «ακροδεξιά προπαγάνδα».

Υπενθυμίζεται, ότι ερωτηθείς αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε στα «Παραπολιτικά»: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

ΠΑΣΟΚ: Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν «δεν υπήρχαν νεκροί» στο Πολυτεχνείο

«Ανιστόρητο» και «επικίνδυνο» χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τον Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον πως «συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν “δεν υπήρχαν νεκροί” στο Πολυτεχνείο».

«Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας; Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία;», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του και καταλήγει: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας. Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραχαράσσουν την Ιστορία».

Νέα Αριστερά: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνει ελεύθερο τον Άδωνι Γεωργιάδη για να κρατά ανοιχτούς διαύλους με τους φασίστες – Τον Νοέμβρη του 1973, ποιους θα στηρίζατε;

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι “δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο”. Την ίδια αθλιότητα αναπαράγουν, δε, όλοι οι φασίστες και νοσταλγοί της Χούντας εντός και εκτός ΝΔ, από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη μέχρι τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους καταδικασμένους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής», τονίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Όπως υπογραμμίζουν από τη Νέα Αριστερά, «ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ούτε απλά ένας πονηρός ακροδεξιός. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν στηλιτεύει αυτές τις απόψεις και αφήνει ανενόχλητους τους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του να αναπαράγουν αυτές τις ανιστόρητες αθλιότητες, δείχνει πως θέλει να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους με τον φασιστικό χώρο».

«Ο καθένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από πυρά στρατιωτικών, χωροφυλάκων, αστυνομικών, ελεύθερων σκοπευτών και παρακρατικών στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο, είχαν όνομα: Σπυρίδων Κοντομάρης, Διομήδης Κομνηνός, Σωκράτης Μιχαήλ, Toril Margrethe Engeland, Βασίλειος Φάμελλος, Γεώργιος Σαμούρης, Δημήτριος Κυριακόπουλος, Σπύρος Μαρίνος, Νικόλαος Μαρκούλης, Αικατερίνη Αργυροπούλου, Στυλιανός Καραγεώργης, Μάρκος Καραμανής, Αλέξανδρος Σπαρτίδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Γεριτσίδης, Βασιλική Μπεκιάρη, Δημήτρης Θεοδώρας, Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Ανδρέας Κούμπος, Μιχαήλ Μυρογιάννης, Κυριάκος Παντελεάκης, Ευστάθιος Κολινιάτης, Ιωάννης Μικρώνης», συνεχίζει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς και καταλήγει: «Θα παύσουν επιτέλους οι κάθε λογής ακροδεξιοί να χυδαιολογούν και να προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου; Κι ας απαντήσουν καθαρά: Τις μέρες του Νοέμβρη του 1973, ποιους θα στήριζαν; Τους φοιτητές και τους εργάτες στο Πολυτεχνείο ή όσους κατέπνιξαν την εξέγερση;».

ΕΛ.Α.Σ.: Αθλιότητα Γεωργιάδη η αναπαραγωγή της ακροδεξιάς αφήγησης για το Πολυτεχνείο

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας εξέδωσε και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τονίζοντας ότι «οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας».

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., «53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος. Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη. Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει νεκρούς που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά στοιχεία δεν διαγράφονται με τηλεοπτικές δηλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες».

Από την ΕΛ.Α.Σ. σημειώνουν ότι «ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να αποποιηθεί την πολιτική του διαδρομή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημερινή του στάση επαναφέρει στο προσκήνιο αντιλήψεις και επιχειρήματα που επί χρόνια τροφοδοτούν την ακροδεξιά και τον ιστορικό αναθεωρητισμό. Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλει να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της».

«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που κάποιοι μπορούν να διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία και διαρκής υπενθύμιση ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες. Το Πολυτεχνείο ζει γιατί οι αγώνες για Δημοκρατία και Ελευθερία δεν ανήκουν στο παρελθόν. Η αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια», καταλήγει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.