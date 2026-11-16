Τηλεθέαση (15/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη την Κυριακή 15 Νοεμβρίου για την τηλεθέαση. Στην prime time, το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Στην πρωινή ζώνη, προγράμματα όπως το «MEGA Σαββατοκύριακο», το «Καλημέρα» και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά ανά κατηγορία κοινού.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 15 Νοεμβρίου για την τηλεθέαση.
  • Στην πρωινή ζώνη 10:00 – 13:00, το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση στον ALPHA κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας 19,3% στο γενικό και 13,3% στο δυναμικό κοινό.
  • Στην prime time ζώνη επικράτησε το The Voice of Greece στον ΣΚΑΪ, συγκεντρώνοντας 27,6% στο γενικό σύνολο και 21,8% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 18,5%
  2. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 17,6%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 11,3%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 9,1%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 19,3%
  2. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 10,7%
  3. MEGA – MEGA Non Stop 10,1%
  4. ANT1 – For You 8,5%
  5. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,3%
  6. ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 3,1%
  7. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 1,9%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 27,6%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,9%
  3. STAR – IQ 160 10,9%
  4. MEGA – Σύγκρουση 10,2%
  5. STAR – Τα Φαντάσματα 9,2%
  6. ALPHA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ισπανία-Αγγλία 9%
  7. OPEN – Grande League 2,6%
  8. OPEN – John… Μέρη 2,5%
  9. ΕΡΤ1 – TV Land 1,8%
  10. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 11,9%
  2. OPEN – Τώρα Μαζί 10,7%
  3. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 9,1%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 3,7%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,3%
  2. ANT1 – For You 10%
  3. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 7,4%
  4. MEGA – MEGA Non Stop 7,2%
  5. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 3,9%
  6. ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 3,8%
  7. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 1,4%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 21,8%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,5%
  3. STAR – IQ 160 11,8%
  4. STAR – Τα Φαντάσματα 10,4%
  5. ALPHA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ισπανία-Αγγλία 7,9%
  6. MEGA – Σύγκρουση 7,8%
  7. OPEN – Grande League 2,7%
  8. OPEN – John… Μέρη 2,3%
  9. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,6%
  10. ΕΡΤ1 – TV Land 0,2%
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