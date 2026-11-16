Τηλεθέαση (15/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 18,5%
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 17,6%
- OPEN – Τώρα Μαζί 11,3%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 9,1%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 19,3%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 10,7%
- MEGA – MEGA Non Stop 10,1%
- ANT1 – For You 8,5%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 4,3%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 3,1%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 1,9%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 27,6%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,9%
- STAR – IQ 160 10,9%
- MEGA – Σύγκρουση 10,2%
- STAR – Τα Φαντάσματα 9,2%
- ALPHA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ισπανία-Αγγλία 9%
- OPEN – Grande League 2,6%
- OPEN – John… Μέρη 2,5%
- ΕΡΤ1 – TV Land 1,8%
- ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 11,9%
- OPEN – Τώρα Μαζί 10,7%
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 9,1%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 3,7%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 13,3%
- ANT1 – For You 10%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 7,4%
- MEGA – MEGA Non Stop 7,2%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 3,9%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 3,8%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 1,4%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 21,8%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,5%
- STAR – IQ 160 11,8%
- STAR – Τα Φαντάσματα 10,4%
- ALPHA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Ισπανία-Αγγλία 7,9%
- MEGA – Σύγκρουση 7,8%
- OPEN – Grande League 2,7%
- OPEN – John… Μέρη 2,3%
- ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,6%
- ΕΡΤ1 – TV Land 0,2%