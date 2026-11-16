Τηλεθέαση (15/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη την Κυριακή 15 Νοεμβρίου για την τηλεθέαση. Στην prime time, το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Στην πρωινή ζώνη, προγράμματα όπως το «MEGA Σαββατοκύριακο», το «Καλημέρα» και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά ανά κατηγορία κοινού.