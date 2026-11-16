Τι είπαν οι δήμαρχοι του βόρειου τομέα μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό – Μητσοτάκης: «Καμία απόφαση χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη»

Την ικανοποίησή τους για την άμεση ανταπόκριση του Πρωθυπουργού, εξέφρασαν οι επτά δήμαρχοι του Βόρειου Τομέα που συναντήθηκαν σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο γραφείο του, για το ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης και τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός.

Κατά την έξοδό τους από το Μαξίμου, οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολητάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος, αλλά και ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης Ευστράτιος Σαραούδας, τόνισαν πως έθεσαν τις ανησυχίες τους στον Πρωθυπουργό και όπως είπαν, ενημερώθηκαν πως δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο και πως η τελική απόφαση για την εφαρμογή θα ανήκει στους ίδιους τους δήμους.

Ο κάθε δήμος θα αποφασίσει αν θέλει να προχωρήσει και πού σε κάποια από τις αλλαγές, καθώς υπάρχουν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν χρήση του εργαλείου και άλλοι που θέλουν.

Ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολητάς, τόνισε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είχαμε την τιμή να μας δεχθεί ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα βόρεια προάστια με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Μας είπε ότι οι δήμοι θα έχουν αποφασιστικό ρόλο στη μεταφορά ή μη του συντελεστή, αλλά και στην πρόταση αν θέλουμε να συμμετάσχουμε και σε ποιες περιοχές του δήμου μας θέλουμε. Όποιοι δήμοι θέλουν να συμμετάσχουν, θα ξεκινήσουν τη διαδικασία εντός διμήνου και όλοι έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν από την αρχή τη διαδικασία και όταν θα είμαστε έτοιμοι με τις τοπικές κοινωνίες και με βάση τις ανάγκες μας, θα προχωρήσουμε».

Μητσοτάκης: «Καμία απόφαση χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη»

Ο Πρωθυπουργός προήδρευσε σήμερα σε σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επτά δημάρχους του Βόρειου Τομέα Αθηνών, σχετικά με το πολεοδομικό εργαλείο της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και τις μελέτες που έχουν τεθεί σε διαβούλευση για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ).

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, αποσαφηνίστηκε ότι καμία απόφαση για εφαρμογή και οριοθέτηση ΖΥΣ δεν λαμβάνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών αρχών, ενώ σημειώθηκε ότι η κυβέρνηση μιλά επί της αρχής για μεταφορά συντελεστή εντός των ορίων του ίδιου Δήμου. Τονίστηκε, επίσης, πως σε περίπτωση που οι Δήμοι διατυπώσουν επιμέρους ενστάσεις επί των μελετών που έχουν εκπονηθεί, θα ακολουθεί πρόσθετη διαβούλευση ώστε να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση.

«Τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τελικά τη δική σας σύμφωνη γνώμη. Άρα, αν ένας Δήμος επί της αρχής δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Αν αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν το επιθυμείτε, δεν θα έρθουμε εμείς να σας το επιβάλουμε», προσέθεσε.

«Δεν θα υπάρχει καμία μεταφορά συντελεστή εκτός των ορίων του εκάστοτε Δήμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είπε ο Γενικός Γραμματέας, το επαναλαμβάνω κι εγώ σήμερα, κι εφόσον χρειαστεί, Υπουργέ, να το νομοθετήσουμε, ώστε να υπάρχει και νομική κατοχύρωση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όσον αφορά τους ΟΤΑ που επιθυμούν να κάνουν χρήση του εργαλείου μεταφοράς συντελεστή, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Εσείς θα είστε αυτοί που θα πρέπει να καθορίσετε τελικά τον τρόπο και τον τόπο στον οποίο θα μεταφερθεί αυτός ο συντελεστής. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη σας και η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού σας Συμβουλίου προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα Προεδρικά Διατάγματα τα οποία και θα καθορίσουν, τελικά, τις λεπτομέρειες της μεταφοράς του συντελεστή».

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως η Μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1979 και έχει κατ’ επανάληψη κριθεί συνταγματική από το ΣτΕ, εφόσον έχει προηγηθεί ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός για τις ζώνες υποδοχής. Οι υπό δημόσια διαβούλευση μελέτες ΖΥΣ καλύπτουν ακριβώς αυτό το μακροχρόνιο κενό στην πολεοδομική μέριμνα.

«Δεν είμαστε εδώ για να σας επιβάλουμε το πώς θα εφαρμόσετε ένα μέτρο το οποίο επί της αρχής έχει πολλή λογική και έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι ακριβώς η λογική του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι να λάβουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, άρα να κάνουμε τοπικές μελέτες. Αυτές οι τοπικές μελέτες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η Υφυπουργός Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Συμεών Ρούσσος, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας και ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας ακόμα μία φορά, η οποία καταδεικνύει τη βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίζει πάντα οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει και αφορά τους δημότες σας σε απευθείας διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Νομίζω ακούσαμε με πολλή προσοχή τις τοποθετήσεις σας και είναι σαφές ότι απαιτείται να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών Δήμων, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη ένα πολεοδομικό εργαλείο, το οποίο όπως ξέρετε δεν είναι καινούργιο. Ουσιαστικά αποτελεί μία μεθοδολογία η οποία θεσπίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ΄70, είναι σύμφωνη -όπως ξέρετε- με τις επιταγές του Συμβουλίου Επικρατείας, τώρα όμως καλούμαστε να την εφαρμόσουμε στην πράξη.

Γνωρίζουμε απόλυτα ότι προκλήθηκε μια αναστάτωση και σε εσάς και στους δημότες σας, γι’ αυτό και είμαστε εδώ για να δώσουμε κάποιες καθαρές απαντήσεις για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιους βασικούς άξονες, που θα καθορίσουν από εδώ και στο εξής τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε στο ζήτημα αυτό.

Πρώτον, δεν θα υπάρχει καμία μεταφορά συντελεστή εκτός των ορίων του εκάστοτε Δήμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είπε ο Γενικός Γραμματέας, το επαναλαμβάνω κι εγώ σήμερα, κι εφόσον χρειαστεί, Υπουργέ, να το νομοθετήσουμε, ώστε να υπάρχει και νομική κατοχύρωση -θα έρθω στη συνέχεια σε άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις που ακόμα θα πρέπει να κάνουμε-, είμαστε απολύτως έτοιμοι να το κάνουμε, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάποιοι Δήμοι θέλουν να “φορτώσουν” σε άλλους όμορους Δήμους συντελεστές δόμησης χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Δήμων υποδοχής.

Το δεύτερο, θα έλεγα, αξίωμα, έρχεται πάλι και συνδέεται με την άποψη την οποία έχω -κι έχουμε, πιστεύω- ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τελικά τη δική σας σύμφωνη γνώμη. Άρα, αν ένας Δήμος επί της αρχής δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή, θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Αναφέρομαι κυρίως σε εσένα, Ηλία, γιατί εσύ ήσουν, ίσως, ο πιο κάθετος, σε ένα βαθμό και ο Δήμος Ψυχικού-Φιλοθέης. Αν αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν το επιθυμείτε, δεν θα έρθουμε εμείς να σας το επιβάλουμε.

Τρίτη αρχή: για τους Δήμους οι οποίοι επιθυμούν επί της αρχής να κάνουν χρήση του μέτρου μεταφοράς συντελεστή, εσείς θα είστε αυτοί που θα πρέπει να καθορίσετε τελικά τον τρόπο και τον τόπο στον οποίο θα μεταφερθεί αυτός ο συντελεστής. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη σας και η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού σας Συμβουλίου προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα Προεδρικά Διατάγματα τα οποία και θα καθορίσουν, τελικά, τις λεπτομέρειες της μεταφοράς του συντελεστή.

Μου φαίνεται αδιανόητο το ότι οποιοσδήποτε μελετητής μπορεί να ξέρει περισσότερα από ό,τι εσείς για τον Δήμο σας. Εσείς θα χρειαστεί, εξάλλου, να έρθετε σε συνεννοήσεις στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, να συγκεράσετε αντικρουόμενα συμφέροντα.

Άρα, καμία μεταφορά συντελεστή εντός των ορίων του Δήμου, για τους Δήμους που το επιθυμούν, χωρίς τελικά τη δική σας σύμφωνη γνώμη. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο καλύπτει τους προβληματισμούς πολλών Δημάρχων οι οποίοι, επί της αρχής, μπορεί να μην έχουν μια αντίρρηση για το εργαλείο αυτό, διαπίστωσαν όμως στις μελέτες αδυναμίες, ατέλειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν.

Άρα εσείς, τελικά, θα μας υποδείξετε και εσείς πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να έχετε τον τελικό λόγο για το πώς θα αξιοποιήσετε αυτό το εργαλείο. Εξάλλου, οι αρμοδιότητες πολεοδόμησης και ρυμοτόμησης είναι αρμοδιότητες στις οποίες έχετε καθοριστικό πρώτο ρόλο. Δεν μπορείτε να έχετε ισχυρή άποψη για τους συντελεστές δόμησης και να μην έχετε άποψη για το πώς θα γίνει η μεταφορά συντελεστή εντός των ορίων του Δήμου σας.

Τέταρτη παρατήρηση, γιατί άκουσα με προσοχή αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης: για τους Δήμους που θέλουν να προχωρήσουν σε γρήγορη εφαρμογή αυτού του μέτρου, αν υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις διορθωτικές οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε το μέτρο αυτό να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα, παρακαλώ είμαστε εδώ να δούμε αν χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις στο κανονιστικό πλαίσιο.

Τελευταία παρατήρηση, πιο πολύ επί της αρχής, κυρίως για τους Δήμους οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στο υφιστάμενο status quo: θα πρέπει απλά να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστική πρόσθετης οικονομικής στήριξης από πλευράς κράτους όταν θα συζητάμε για απαλλοτριώσεις χώρων που μπορεί να είναι δεσμευμένοι εδώ και πολύ καιρό, και ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει πια εσείς να το επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις δικές σας δυνατότητες και τη δική σας οικονομική αυτοτέλεια.

Νομίζω ότι αυτά βάζουν ένα πλαίσιο το οποίο μου φαίνεται απολύτως λογικό με βάση αυτά τα οποία άκουσα. Άρα, το μήνυμα αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο είναι: “καμία απόφαση χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη”. Άρα δεν τίθεται ζήτημα εδώ να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο δεν θα έχει τη δική σας συμφωνία.

Υπάρχει ένας τουλάχιστον Δήμος ο οποίος ήταν πολύ σαφής και πολύ ξεκάθαρος, ότι “εγώ θέλω να προχωρήσω γρήγορα”, οι υπόλοιποι ήταν είτε κάθετα αντίθετοι ή αντίθετοι με αστερίσκους, αλλά αυτό καταδεικνύει και τη διαφορετικότητα των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, τις οποίες πρέπει να λάβουμε σαφέστατα υπόψη μας.

Δεν είμαστε εδώ για να σας επιβάλουμε το πώς θα εφαρμόσετε ένα μέτρο το οποίο, όπως είπα, επί της αρχής έχει πολλή λογική και έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διότι ακριβώς η λογική του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι να λάβουμε υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, άρα να κάνουμε τοπικές μελέτες. Αυτές οι τοπικές μελέτες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη δική σας σύμφωνη γνώμη.

Τέλος, μία παρατήρηση, γιατί το άκουσα και από τον Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού, σε ένα βαθμό, εν μέρει, αφορά περισσότερο και λιγότερο όλους σας και έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ειδικά ως προς τις μετακινήσεις προς τον βορρά και από τον βορρά προς το κέντρο.

Δύο παρατηρήσεις: πρώτον, όπως ξέρετε, κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε, το συντομότερο δυνατόν, να προχωρήσουμε στη ριζική επισκευή 14 συρμών της Γραμμής 1. Ήδη ο πρώτος κυκλοφορεί και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θέλουμε να αυξήσουμε λίγο και τη συχνότητα. Θέλουμε να ξαναδώσουμε στη Γραμμή 1 τα χαρακτηριστικά που μπορεί να είχε στο παρελθόν ώστε να μπορεί να αισθάνεται κάποιος ότι την παίρνει από την Κηφισιά για να έρθει στο κέντρο σε συνθήκες αξιοπρέπειας και με μία ικανοποιητική συχνότητα.

Δεύτερον, έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια, όπως ίσως ξέρετε, να ενισχύσουμε τις μεταφορές μέσω λεωφορείων. Νομίζω η αντικατάσταση του στόλου είναι κάτι το οποίο είναι πια ορατό σε όλους τους χρήστες. Η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα είναι η πύκνωση των δρομολογίων. Ήδη σε δρομολόγια, όπως το 550, το οποίο είναι κρίσιμο για την Κηφισίας υπάρχει μία βελτίωση στη συχνότητα.

Άρα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι μπορούμε και το τι δεν μπορούμε να κάνουμε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα άμεσα.

Αλλά όσον αφορά τα βόρεια προάστια, 14 πρακτικά καινούριοι συρμοί στη Γραμμή 1 και μεγαλύτερη πυκνότητα σύγχρονων λεωφορείων στις βασικές αρτηρίες και στα βασικά δρομολόγια, τα οποία αφορούν γενικά τον βόρειο τομέα, αυτά είναι μέτρα τα οποία ήδη υλοποιούνται. Τουλάχιστον ως προς τα λεωφορεία έχω και εγώ ήδη τα πρώτα ακούσματα ότι υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από τους χρήστες των λεωφορείων για τα ζητήματα της συχνότητας.

Οπότε να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας».