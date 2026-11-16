Ηλίας Βαλατσός: Την Τετάρτη η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη που πέθανε στη φωτιά του κτιρίου στο Ζεφύρι

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Περιστέρι η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ενώ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα τελεστεί στην Καστοριά η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποδίδει τον θάνατό τους σε εισπνοή καπνού. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

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Ηλίας Βαλατσός: Την Τετάρτη η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη πού πέθανε στη φωτιά του κτιρίου στο Ζεφύρι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος» η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.
  • Κατά την ίδια επιχείρηση έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, η κηδεία του οποίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην Καστοριά.
  • Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προήλθε από εισπνοή καπνού, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος» η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Κατά την ίδια επιχείρηση έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, η κηδεία του οποίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην Καστοριά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προήλθε από εισπνοή καπνού. Παράλληλα, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Ηλίας Βαλατσός: Την Τετάρτη η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη πού πέθανε στη φωτιά του κτιρίου στο Ζεφύρι

Στην κηδεία του Ηλία Βαλατσού αναμένεται να παρευρεθούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο βρίσκεται σε πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών.

Σε ένδειξη πένθους, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στους πυροσβεστικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και ο 10ος Πυροσβεστικός Σταθμός, όπου υπηρετούσαν οι δύο άνδρες. Την Κυριακή, συνάδελφοί τους τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

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