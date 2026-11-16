Ηλίας Βαλατσός: Την Τετάρτη η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη που πέθανε στη φωτιά του κτιρίου στο Ζεφύρι

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Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος» η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Κατά την ίδια επιχείρηση έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, η κηδεία του οποίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην Καστοριά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος των δύο πυροσβεστών προήλθε από εισπνοή καπνού. Παράλληλα, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Στην κηδεία του Ηλία Βαλατσού αναμένεται να παρευρεθούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο βρίσκεται σε πένθος για την απώλεια των δύο πυροσβεστών.

Σε ένδειξη πένθους, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στους πυροσβεστικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και ο 10ος Πυροσβεστικός Σταθμός, όπου υπηρετούσαν οι δύο άνδρες. Την Κυριακή, συνάδελφοί τους τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.