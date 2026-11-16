Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή στον Έβρο: Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και έπεσε πάνω σε δύο περιπολικά

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Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην πρώτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας έξι 6 μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή του Έβρου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, ο δεύτερος αλλοδαπός, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε 5 μη νόμιμους μετανάστες.

Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και έπεσε πάνω σε δύο περιπολικά

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προσκρούοντας σε δύο περιπολικά οχήματα, συνεχίζοντας την πορεία του. Τελικά το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο σε αγροτική περιοχή και έπειτα από επιστάμενες αναζητήσεις εντοπίσθηκαν ο διακινητής και οι μη νόμιμοι μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Διδυμοτείχου.