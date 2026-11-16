Ολυμπιακός: Τέλος ο Τζον Κόντσαρ από τους «ερυθρόλευκους» – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ και οι λόγοι της απόφασής του

Ο Τζον Κόντσαρ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό για προσωπικούς λόγους, όπως γνωστοποίησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Ο Αμερικανός γκαρντ ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τους φιλάθλους για τη στήριξή τους.

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Αθλητισμός

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΚΟΝΤΣΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
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Τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Κόντσαρ, έπειτα από επιθυμία του Αμερικανού γκαρντ, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο παίκτης εξήγησε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα του Πειραιά για προσωπικούς λόγους.

Στην ανακοίνωσή της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζον Κόντσαρ, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του αθλητή.

Η ομάδα μας τον ευχαριστεί για την παρουσία του στον Ολυμπιακό και του εύχεται κάθε επιτυχία στην καριέρα του».

Από την πλευρά του, ο Τζον Κόντσαρ ευχαρίστησε τον σύλλογο για τη συνεργασία τους και τον σεβασμό που έδειξε στην απόφασή του να αποχωρήσει.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου, αλλά και για τον απόλυτο σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου να αποχωρήσω. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ένιωσα τη στήριξη και την εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και αυτό σημαίνει πολλά για μένα.

Δυστυχώς, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την παρουσία μου εδώ. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πρέπει να κάνω.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν».

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