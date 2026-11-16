Το συγκινητικό μήνυμα του Ροναλντίνιο για την επιστροφή του στα γήπεδα – «Αναμφίβολα μια ιδιαίτερη στιγμή στην ζωή μου»

Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στα γήπεδα και αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα για πρώτη φορά μετά από ένδεκα χρόνια με τη φανέλα της Ραβένα εναντίον της Φορλί. Μετά τη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι για τη Γ' κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, ο Βραζιλιάνος εξέφρασε τα συναισθήματά του, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ιδιαίτερη και ευχαριστώντας συμπαίκτες, διοίκηση και φιλάθλους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Ροναλντίνιο
πηγή: EPA/ALBERTO LINGRIA
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ροναλντίνιο απήλαυσε την επιστροφή του στα γήπεδα, καθώς έπαιξε σε επίσημο αγώνα για πρώτη φορά μετά από ένδεκα χρόνια με την φανέλα της Ραβένα εναντίον της Φορλί.
  • Το ντέρμπι για την Γ’ κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με νίκη 2-0 υπέρ της ομάδας του.
  • Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βραζιλιάνος μοιράσθηκε τα συναισθήματά του στο X, υπογραμμίζοντας: «Είναι αναμφίβολα μια ιδιαίτερη στιγμή στην ζωή μου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ροναλντίνιο απήλαυσε την επιστροφή του στα γήπεδα, καθώς έπαιξε σε επίσημο αγώνα για πρώτη φορά μετά από ένδεκα χρόνια με την φανέλα της Ραβένα εναντίον της Φορλί.

Και λίγο μετά το τέλος του ντέρμπι για την Γ’ κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, που έληξε με νίκη 2-0 της ομάδας του, ο Βραζιλιάνος μοιράσθηκε τα συναισθήματά του στο X, με ένα μακροσκελές μήνυμα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα σε επίσημο αγώνα. Ξεκουράστηκα για μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήλθε η ώρα να επιστρέψω (γέλια). Πέρα από τα αστεία, ήταν υπέροχο να ζήσω αυτή την υπέροχη ημέρα με τους συμπαίκτες μου και ένα γεμάτο γήπεδο! Είναι αναμφίβολα μια ιδιαίτερη στιγμή στην ζωή μου. Ξέρετε πόσο μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου και να κάνω πράγματα που λίγοι ή κανείς δεν έχει κάνει. Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η επαφή με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστά. Ευχαριστώ τους φίλους μου, Λορέντσο Ινάτσιο και Τζιουζέπε Τσιπριάνι και όλη την ομάδα της Ραβένας, που πίστεψαν σ΄αυτό το όνειρο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κατακτήσουμε την Ιταλία και τον κόσμο! Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, όσους ήλθαν από μακριά για να με τιμήσουν και να παρακολουθήσουν έναν σπουδαίο ποδοσφαιρικό αγώνα, με τόση αφοσίωση στην προσπάθεια για την άνοδο. Τα λέμε πολύ σύντομα, οικογένεια».

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ