Το συγκινητικό μήνυμα του Ροναλντίνιο για την επιστροφή του στα γήπεδα – «Αναμφίβολα μια ιδιαίτερη στιγμή στην ζωή μου»

Ο Ροναλντίνιο απήλαυσε την επιστροφή του στα γήπεδα, καθώς έπαιξε σε επίσημο αγώνα για πρώτη φορά μετά από ένδεκα χρόνια με την φανέλα της Ραβένα εναντίον της Φορλί.

Και λίγο μετά το τέλος του ντέρμπι για την Γ’ κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, που έληξε με νίκη 2-0 της ομάδας του, ο Βραζιλιάνος μοιράσθηκε τα συναισθήματά του στο X, με ένα μακροσκελές μήνυμα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα σε επίσημο αγώνα. Ξεκουράστηκα για μερικά χρόνια, αλλά τώρα ήλθε η ώρα να επιστρέψω (γέλια). Πέρα από τα αστεία, ήταν υπέροχο να ζήσω αυτή την υπέροχη ημέρα με τους συμπαίκτες μου και ένα γεμάτο γήπεδο! Είναι αναμφίβολα μια ιδιαίτερη στιγμή στην ζωή μου. Ξέρετε πόσο μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου και να κάνω πράγματα που λίγοι ή κανείς δεν έχει κάνει. Αυτή η αδρεναλίνη, η μυρωδιά του γηπέδου και η επαφή με την μπάλα είναι πάντα ξεχωριστά. Ευχαριστώ τους φίλους μου, Λορέντσο Ινάτσιο και Τζιουζέπε Τσιπριάνι και όλη την ομάδα της Ραβένας, που πίστεψαν σ΄αυτό το όνειρο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κατακτήσουμε την Ιταλία και τον κόσμο! Είμαι σίγουρος ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς, όσους ήλθαν από μακριά για να με τιμήσουν και να παρακολουθήσουν έναν σπουδαίο ποδοσφαιρικό αγώνα, με τόση αφοσίωση στην προσπάθεια για την άνοδο. Τα λέμε πολύ σύντομα, οικογένεια».