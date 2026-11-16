«Άρχισαν τα όργανα» στο κόμμα Τσίπρα: Πρώτη αποχώρηση στελέχους της ΕΛΑΣ, γκρίνια για Μαραντζίδη και επιστροφή Ζαχαριάδη στην επικοινωνία

«Άρχισαν τα όργανα» στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, καθώς οι πρώτες εσωκομματικές αναταράξεις κάνουν την εμφάνισή τους, με την αποχώρηση στελέχους να ανοίγει τον κύκλο των αντιδράσεων και να φέρνει στο προσκήνιο οργανωτικά προβλήματα, πολιτικές διαφωνίες και δυσαρέσκεια για πρόσωπα και επιλογές της ηγεσίας.

Η πρώτη αποχώρηση από το νέο κομματικό εγχείρημα ανακοινώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο από τη Χρυσή Γκαβανίδου, μέχρι πρότινος μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. από τη Θεσσαλονίκη και αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Κινήματος Πολιτών Δανειοληπτών.

Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα γνωστοποίησε την απόφασή της να αποχωρήσει τόσο από το Εθνικό Συμβούλιο όσο και από το κόμμα, αφήνοντας αιχμές για άνιση μεταχείριση, οργανωτικές αρρυθμίες και πολιτικές επιλογές που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των κομματικών ψηφοδελτίων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία της στο πολιτικό σκηνικό, αλλά ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερικούς προβληματισμούς για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της.

Οι αιχμές της Γκαβανίδου και το μήνυμα στον Τσίπρα

Στην ανακοίνωση της αποχώρησής της, η Χρυσή Γκαβανίδου κάνει λόγο για «άνιση μεταχείριση» και σοβαρά οργανωτικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές υποβαθμίζουν τη συμμετοχή των μελών και δημιουργούν συνθήκες άνισων ευκαιριών στο εσωτερικό του κόμματος.

Παράλληλα, εκφράζει τη διαφωνία της με την πολιτική πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για το ιδιωτικό χρέος, με αφορμή το νομοσχέδιο Πιερρακάκη. Όπως επισημαίνει, η προσέγγιση που προβλέπει μια αμοιβαία επωφελή λύση για δανειολήπτες και τράπεζες δεν ανταποκρίνεται, κατά την άποψή της, στην πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες.

Μάλιστα, απευθύνει ευθέως μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι η προσπάθεια για μια δεύτερη πολιτική ευκαιρία θα έπρεπε να στηρίζεται στους όρους της κοινωνίας και όχι στις απαιτήσεις των πιστωτών.

«Στη δεύτερη ευκαιρία κ. Πρόεδρε της ΕΛ.Α.Σ., θα ενώναμε δυνάμεις με τους όρους των πολιτών που καθορίζονται από τις σημερινές συνθήκες και όχι με τους όρους των πιστωτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει τη δράση της στον συνδικαλισμό και στα κοινωνικά κινήματα, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των δανειοληπτών και στην αντιμετώπιση των πλειστηριασμών. Διευκρινίζει, μάλιστα, ότι το αίτημα διαγραφής της είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στις 8 Νοεμβρίου 2025 και όχι στις 13 Νοεμβρίου, όπως είχε αναφερθεί σε σχετικά δημοσιεύματα.

Στο στόχαστρο της εσωκομματικής γκρίνιας ο Μαραντζίδης

Πίσω από την πρώτη αποχώρηση, πάντως, φαίνεται να κρύβεται ένα ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας για τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα. Στο επίκεντρο της εσωκομματικής κριτικής βρίσκεται ο Νίκος Μαραντζίδης, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά στελέχη αποδίδουν στον ίδιο την εισήγηση για την ένταξη νέων προσώπων στην ΕΛ.Α.Σ., τόσο σε θέσεις ευθύνης στο επικοινωνιακό επιτελείο και το Εθνικό Συμβούλιο όσο και σε επίπεδο στελεχών με πολιτικές αναφορές στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες επιλογές δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, καθώς παράγοντες του κόμματος εκτιμούν ότι αντί να ενισχυθεί η δημόσια εικόνα της ΕΛ.Α.Σ., έχουν καταγραφεί επικοινωνιακές αστοχίες και προβλήματα στη διαχείριση της καθημερινής πολιτικής παρουσίας της.

Στον Νίκο Μαραντζίδη αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και η επιλογή του Νίκου Νυφούδη για τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου, καθώς και άλλων στελεχών που συμμετέχουν στον νέο κομματικό μηχανισμό.

Το γεγονός ότι το επικοινωνιακό επιτελείο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του νέου εγχειρήματος τροφοδοτεί περαιτέρω τη δυσαρέσκεια, με τις επικρίσεις να αφορούν τόσο στην απειρία ορισμένων προσώπων όσο και την έλλειψη συντονισμού και αποτελεσματικής προβολής των πολιτικών θέσεων του κόμματος.

Επιστρατεύεται ο Ζαχαριάδης για να διορθώσει την επικοινωνιακή εικόνα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται να αναγνωρίζει τα προβλήματα και να προχωρά σε παρεμβάσεις στο επικοινωνιακό σκέλος, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να αναλαμβάνει πλέον κομβικό ρόλο.

Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς πρόκειται για στέλεχος με μακρά εμπειρία στην πολιτική επικοινωνία, καθημερινή επαφή με τα μέσα ενημέρωσης και ισχυρές σχέσεις με δημοσιογράφους που καλύπτουν το πολιτικό ρεπορτάζ.

Στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά στον συντονισμό, να ενισχυθεί η καθημερινή επικοινωνία με τους συντάκτες και να αποκτήσει ο νέος φορέας πιο συγκροτημένη παρουσία στη δημόσια συζήτηση.

Μέχρι σήμερα, η αντιπολιτευτική δραστηριότητα της ΕΛ.Α.Σ. στηριζόταν κυρίως σε γραπτές ανακοινώσεις και βιντεοσκοπημένες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών, με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να αποτελεί την κυρίαρχη παρουσία στην επικοινωνιακή προβολή του κόμματος.

Η απουσία, ωστόσο, ενός αποτελεσματικού μηχανισμού καθημερινής ενημέρωσης και η δυσκολία διάχυσης των πολιτικών επιχειρημάτων έχουν αναδείξει την ανάγκη αλλαγών.

Η ενίσχυση του ρόλου του Κώστα Ζαχαριάδη αποτελεί, επομένως, μια προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα και να αποκτήσει η ΕΛ.Α.Σ. πιο οργανωμένη και δυναμική επικοινωνιακή παρουσία.