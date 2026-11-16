Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε τροχαίο

Ένας 42χρονος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στη Σίνδο της δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 42χρονος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (15/11) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.
  • Το όχημα που οδηγούσε στην οδό Κομνηνών στη Σίνδο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.
  • Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος διαπίστωσαν πως ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 42χρονος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (15/11) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η σύλληψη του οδηγού έγινε έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη, καθώς διαπιστώθηκε πως είχε πιάσει τιμόνι μεθυσμένος.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:30 το πρωί της Κυριακής στην οδό Κομνηνών, στη Σίνδο. Το όχημα που οδηγούσε ο 42χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως ο 42χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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