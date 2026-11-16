Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε τροχαίο

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Ένας 42χρονος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (15/11) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η σύλληψη του οδηγού έγινε έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη, καθώς διαπιστώθηκε πως είχε πιάσει τιμόνι μεθυσμένος.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 07:30 το πρωί της Κυριακής στην οδό Κομνηνών, στη Σίνδο. Το όχημα που οδηγούσε ο 42χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν πως ο 42χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και προχώρησαν στη σύλληψή του.