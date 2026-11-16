«Στα 31 νόμιζα ότι ήμουν απολύτως υγιής»: Η συγκλονιστική ιστορία ενός άνδρα που διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο

Στα 31 του, ένας άνδρας που βρισκόταν σε άριστη φυσική κατάσταση ήρθε αντιμέτωπος με μια διάγνωση που άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από μια ξαφνική επιληπτική κρίση, η οποία τον οδήγησε σε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα έφεραν στο φως έναν όγκο στον εγκέφαλο. Αν και αρχικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η πορεία της ασθένειας συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση. Όπως τον ενημέρωσαν οι γιατροί, το προσδόκιμο ζωής του ενδέχεται να περιορίζεται στα επόμενα 8 με 10 χρόνια.

Άνδρας διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, παρά την εξαιρετική φυσική του κατάσταση

Ο Bob Carroll-Hallett, από το Shoreham-by-Sea του Δυτικού Σάσεξ, εργαζόταν επί 11 χρόνια ως εκπαιδευτής δραστηριοτήτων στη Butlin’s, ενθαρρύνοντας τους παραθεριστές να διατηρούν έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, καθώς συνήθιζε να μετακινείται παντού με τα πόδια και βρισκόταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Ωστόσο, μια ξαφνική επιληπτική κρίση ανέτρεψε την καθημερινότητά του, οδηγώντας στη διάγνωση αστροκυτώματος βαθμού 2, τον Δεκέμβριο του 2023.

Η καλή φυσική του κατάσταση ήταν τέτοια, ώστε πριν από την επέμβαση οι νοσηλευτές χρειάστηκε να επιβεβαιώσουν την ηλικία του, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, είχε «την υγεία ενός εφήβου». Παρά το γεγονός ότι η πρώτη χειρουργική επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, ο όγκος παρουσίασε εκ νέου ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, ο Bob καλείται πλέον να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, αντιμετωπίζοντας μια ακόμη δύσκολη δοκιμασία.

«Είδα τη μαγνητική εγκεφάλου και με κυρίευσε ο απόλυτος τρόμος»

Η Wendy, η μητέρα του Bob, θυμάται: «Όταν κοίταξα τη μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου του Bob, είδα μια μεγάλη λευκή μάζα που με γέμισε με απόλυτο τρόμο. Όταν έκανε το χειρουργείο, νομίζαμε ότι ο χειρουργός θα αφαιρούσε αυτόν τον όγκο και μετά όλα θα πήγαιναν καλά.

Παρόλο που η επέμβαση πήγε καλά και ο χειρουργός αφαίρεσε μεγαλύτερο μέρος του όγκου από το αναμενόμενο, ο όγκος μεγάλωσε ξανά και είπαν στον Bob ότι έχει μόλις 8 έως 10 χρόνια ζωής. Όταν ακούσαμε αυτά τα λόγια, ο κόσμος μας κατέρρευσε και ήταν σαν να έσβησε το φως από τα μάτια του.

Είναι δύσκολο να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους, γιατί ο Bob ήταν πάντα τόσο γυμνασμένος και υγιής. Περπατούσε παντού. Από την ηλικία των 18 ετών, περπατούσε σε απόσταση έξι μιλίων από το Shoreham-on-Sea μέχρι το Μπράιτον για να συναντήσει τους φίλους του και μετά επέστρεφε πάλι με τα πόδια.

Πριν από την επέμβαση, οι νοσηλευτές με ρώτησαν αν είμαι σίγουρη ότι ήταν 31 ετών, επειδή η πίεση και οι καρδιακοί του παλμοί ήταν φυσιολογικοί. Είπαν ότι όλες οι τιμές του έμοιαζαν με εκείνες ενός εφήβου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον γιατρό που είπε ότι η έρευνα για τους όγκους στον εγκέφαλο ήταν στο σημείο που βρισκόταν η έρευνα για τον καρκίνο του μαστού τη δεκαετία του 1980. Το να σκέφτεσαι ότι είναι 40 χρόνια πίσω είναι απαράδεκτο, ειδικά όταν επηρεάζει τόσο πολλούς νέους ανθρώπους».

Μια επιληπτική κρίση αποκάλυψε τον όγκο στον εγκέφαλο

Μετά από μια επιληπτική κρίση στην εργασία του, ο Bob, ο οποίος εργαζόταν για 11 χρόνια ως εκπαιδευτής δραστηριοτήτων, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία (MRI) στο Νοσοκομείο Colchester, η οποία αποκάλυψε έναν όγκο στον εγκέφαλο. Μετά από μια κρανιοτομή σε εγρήγορση τον Νοέμβριο του 2023, επέστρεψε στη θέση του στο Haven, στο Clacton-on-Sea του Essex.

Ο άνδρας υποβάλλεται σε προληπτικές μαγνητικές τομογραφίες κάθε έξι μήνες. Η πιο πρόσφατη εξέτασή του τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι ο όγκος παρουσίασε αύξηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο Bob βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Royal Sussex County στο Brighton.

«Μετά την αρχική επέμβαση, ο Bob ήταν καθισμένος στο κρεβάτι με μια τεράστια ουλή στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, αλλά είχε το πιο πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του. Η ανακούφιση ήταν τεράστια και όλοι γελούσαμε και κάναμε αστεία επειδή ήταν απλά τόσο χαρούμενος.

Το αρχικό αποτέλεσμα έδειξε ότι ο όγκος ήταν καλοήθης, οπότε πιστέψαμε ότι όλα ήταν εντάξει. Το να δεχτούμε στη συνέχεια μια τόσο συντριπτική πρόγνωση για το προσδόκιμο ζωής ήταν φρικτό. Μας είπαν ότι, όταν ένα αστροκύτωμα επιστρέφει, τείνει να επανέρχεται επιθετικά», αποκαλύπτει η μητέρα του.

Η Wendy, θέλοντας να στηρίξει τον Bob αλλά και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τους όγκους στον εγκέφαλο, συμμετείχε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μαζί με τον σύζυγό της Martin και τον ίδιο, στην πορεία «Walk of Hope» του οργανισμού Brain Tumour Research, διανύοντας 15 μίλια από τη Μαρίνα του Brighton έως το Goring στο Worthing. Παράλληλα, λαμβάνει μέρος στη φιλανθρωπική πρόκληση «99 Miles in November», συνδυάζοντας περπάτημα, τρέξιμο και κολύμβηση, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την έρευνα και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων θεραπειών.

Όπως εξηγεί, επιθυμεί να συμβάλει στην αλλαγή των συνθηκών για τους ασθενείς, τονίζοντας την ανάγκη να πραγματοποιούνται περισσότερες κλινικές δοκιμές και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μην αναγκάζονται οι πάσχοντες να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να έχουν πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές. Τα χρήματα που συγκεντρώνει θα ενισχύσουν το ερευνητικό έργο των έξι Κέντρων Αριστείας του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και εκείνο στο Πανεπιστήμιο του Plymouth, όπου οι επιστήμονες μελετούν αστροκυτώματα υψηλού βαθμού κακοήθειας, αναζητώντας πιο αποτελεσματικές θεραπείες και καλύτερη έκβαση για τους ασθενείς.

«Είναι δύσκολο να αποδεχτώ τη διάγνωση»

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να αποδεχτώ τη διάγνωση. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι πολύ το μέλλον, προτιμώ να ζώ την κάθε μέρα ξεχωριστά. Είμαι απίστευτα υπερήφανος για τη μητέρα μου που αναλαμβάνει αυτές τις προκλήσεις συγκέντρωσης πόρων. Δεν την θυμάμαι ποτέ να περπατάει μεγάλες αποστάσεις, αλλά έχει εργαστεί σκληρά και θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει εμένα και άλλους ανθρώπους με αυτή τη νόσο. Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα», εξομολογείται ο Bob.

Η Dee Solley, διευθύντρια κοινοτικής ανάπτυξης του οργανισμού Brain Tumour Research, ανέφερε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στη Wendy που ανέλαβε την πρόκληση “99 Miles in November”, μετατρέποντας μια τόσο δύσκολη περίοδο για την οικογένειά της σε κάτι θετικό. Η ιστορία του Bob είναι μια ισχυρή υπενθύμιση των καταστροφικών συνεπειών που μπορεί να έχει ένας όγκος στον εγκέφαλο, όχι μόνο στο άτομο που διαγιγνώσκεται, αλλά και σε όλους όσους βρίσκονται γύρω του».