Γυναίκα κατάφερε να χάσει 36 κιλά περιορίζοντας ένα συστατικό στη διατροφή της – Τι εξηγεί ειδικός

Μπορεί ο περιορισμός ενός μόνο συστατικού να κάνει τη διαφορά στην προσπάθεια απώλειας βάρους; Μια γυναίκα που έχασε 36 κιλά αποδίδει σημαντικό ρόλο στη μείωση της ζάχαρης. Ειδικός εξηγεί πώς η συγκεκριμένη αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων και γιατί η επιτυχία εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες.

Γυναίκα έχασε 36 κιλά με 1 απλή αλλαγή στην διατροφή της

Η σχέση της ζάχαρης με την αύξηση του σωματικού βάρους απασχολεί συχνά όσους επιδιώκουν να χάσουν κιλά. Μια γυναίκα από την Ινδία, η οποία έχασε 36 κιλά, μοιράστηκε τη δική της ιστορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι ο αποκλεισμός της ζάχαρης ήταν μία από τις σημαντικές αποφάσεις που πήρε. Η εμπειρία της αναδεικνύει τα πιθανά οφέλη από τη μείωση των πρόσθετων σακχάρων, χωρίς, ωστόσο, να αποδεικνύει ότι αυτή η πρακτική μπορεί να οδηγήσει από μόνη της σε τόσο μεγάλη απώλεια βάρους.

Η διαιτολόγος Garima Goyal εξηγεί ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται από ένα ευρύτερο σύνολο παραγόντων, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της συνολικής ποιότητας της διατροφής. Όπως επισημαίνει, η αξιολόγηση μιας απώλειας βάρους δεν μπορεί να γίνεται μεμονωμένα, καθώς σημαντικό ρόλο παίζουν η σωματική διάπλαση, το ύψος, το ιατρικό ιστορικό και ο ρυθμός μείωσης των κιλών. Επιπλέον, χωρίς να γνωρίζουμε το σύνολο των αλλαγών που ακολούθησε η γυναίκα, δεν είναι δυνατό να αποδώσουμε το αποτέλεσμα αποκλειστικά στη ζάχαρη.

Η ζάχαρη παχαίνει; Τι ισχύει για τις θερμίδες και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το βάρος

Παρότι η προστιθέμενη ζάχαρη αυξάνει τις θερμίδες που προσλαμβάνει κανείς, έχει περιορισμένη διατροφική αξία. Σύμφωνα με την Goyal, η κατανάλωσή της σε μεγάλες ποσότητες, κυρίως μέσα από αναψυκτικά, γλυκίσματα και άλλα επεξεργασμένα προϊόντα, μπορεί να επιβαρύνει το ημερήσιο θερμιδικό ισοζύγιο. Έτσι, η μείωση αυτών των τροφίμων και η επιλογή πιο θρεπτικών εναλλακτικών ενδέχεται να διευκολύνουν τη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Η αύξηση του σωματικού βάρους δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κατανάλωση ζάχαρης. Όπως εξηγεί η Goyal, καθοριστικό ρόλο παίζουν το σύνολο των θερμίδων που προσλαμβάνει και καταναλώνει ο οργανισμός, η διατροφική ποιότητα των γευμάτων, η φυσική δραστηριότητα, ο ύπνος, η γενετική προδιάθεση, αλλά και η λήψη ορισμένων φαρμάκων. Μάλιστα, η απώλεια βάρους είναι εφικτή ακόμη και όταν η διατροφή περιλαμβάνει μέτριες ποσότητες ζάχαρης, αρκεί να διατηρείται συνολικά μια ισορροπημένη διατροφική προσέγγιση.

Φυσικά και ελεύθερα σάκχαρα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την κατανάλωσή τους

Δεν έχουν όλα τα σάκχαρα την ίδια επίδραση στη διατροφή. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε εκείνα που υπάρχουν εκ φύσεως σε τρόφιμα, όπως τα φρούτα και το γάλα, από τα ελεύθερα σάκχαρα, τα οποία χρειάζεται να καταναλώνονται με μέτρο.

Τα ολόκληρα φρούτα, για παράδειγμα, περιέχουν φυσικά σάκχαρα, αλλά παράλληλα προσφέρουν φυτικές ίνες, νερό, βιταμίνες και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Αντίστοιχα, το γάλα περιέχει λακτόζη, η οποία συνοδεύεται από πρωτεΐνη και ασβέστιο. Επομένως, οι συγκεκριμένες τροφές δεν υπάρχει λόγος να αποκλείονται από το καθημερινό διαιτολόγιο στο πλαίσιο μιας προσπάθειας απώλειας βάρους.

Αντίθετα, στα ελεύθερα σάκχαρα περιλαμβάνονται τόσο εκείνα που προστίθενται σε τρόφιμα και ποτά όσο και τα σάκχαρα που υπάρχουν φυσικά στο μέλι, τα σιρόπια, τους χυμούς φρούτων και τα συμπυκνώματα χυμών.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η πρόσληψη ελεύθερων σακχάρων θα πρέπει να αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης, ενώ ο περαιτέρω περιορισμός τους κάτω από το 5% μπορεί να προσφέρει πρόσθετα οφέλη για την υγεία.

Πώς να πετύχετε βιώσιμη απώλεια βάρους

Για τη βιώσιμη διαχείριση του βάρους, ο περιορισμός της προστιθέμενης ζάχαρης αποδίδει καλύτερα όταν συνδυάζεται με ισορροπημένα γεύματα, επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, τακτική σωματική άσκηση και επαρκή ύπνο.

«Η προπόνηση με αντιστάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια βάρους. Αντίθετα, οι ακραίοι στερητικοί περιορισμοί καθιστούν μια δίαιτα δύσκολη στη διατήρησή της και ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διατροφική επάρκεια», σημειώνει η Goyal.

«Παρότι ο περιορισμός της προστιθέμενης ζάχαρης μπορεί να υποστηρίξει τον έλεγχο του βάρους, δεν αποτελεί μαγική λύση. Στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής, η διατήρηση της επαρκούς θρέψης και η ανάπτυξη συνηθειών που είναι βιώσιμες σε βάθος χρόνου, αντί να εστιάζουμε αποκλειστικά στην εξάλειψη ενός και μόνο συστατικού».

Προσοχή: Η απώλεια βάρους είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία και δεν υπάρχει μία διατροφική αλλαγή που να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για όλους. Πριν προχωρήσετε σε περιορισμούς στη διατροφή σας ή υιοθετήσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα απώλειας βάρους, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν διαιτολόγο-διατροφολόγο ή τον γιατρό σας. Ο ειδικός μπορεί να αξιολογήσει τις προσωπικές σας ανάγκες, το ιατρικό ιστορικό και τον τρόπο ζωής σας, ώστε να σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και ασφαλούς πλάνου, που θα υποστηρίζει την υγεία σας και θα μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.