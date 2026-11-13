Οξανδρολόνη: Τι είναι το σκεύασμα Anavar που έδωσε ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών στον γιο του

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Ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες – αναβολικά σε αθλητές, ανάμεσα στους οποίους και ο 12χρονος γιος του, στον οποίον έδωσε συγκεκριμένη ουσία σε αγώνα.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα Παρασκευή, μετά τη σύλληψη του προπονητή. Στον γιο του έδωσε την ουσία οξανδρολόνη ή αλλιώς Anavar.

Τι είναι όμως αυτό;

Η Οξανδρολόνη είναι ευρέως γνωστή με το εμπορικό της όνομα Anavar. θεωρείται ως ένα από τα πλέον δημοφιλή αναβολικά στεροειδή κι αυτό διότι διαθέτει τη φήμη του σχετικά ασφαλούς προϊόντος.

Αναπτύχθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1960 για ιατρική χρήση στην αύξηση βάρους, την αποκατάσταση εγκαυμάτων και την οστεοπόρωση, αλλά το Anavar γρήγορα εδραιώθηκε στον χώρο του bodybuilding και του αθλητισμού. Εκτιμάται ιδιαίτερα για την προώθηση καθαρής μυϊκής μάζας, δύναμης και απώλειας λίπους χωρίς σημαντική κατακράτηση υγρών.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιόδους γράμμωσης και βελτίωσης της δύναμης.

Παρενέργειες και κίνδυνοι

Παρά τη φήμη που υπάρχει για αβλαβές προϊόν και ασφαλές, υπάρχουν κίνδυνοι για αυτόν που τη λαμβάνει. Άλλωστε, δεν υπάρχει ουσία που να μην έχει έστω και έναν μικρό κίνδυνο. Όμως, το Avanar, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ανάμεσα σε αυτές, ηπατική βλάβη, καρδιοαγγειακά προβλήματα, αλλά και ορμονικές διαταραχές.

Επιπλέον, σύμφωνα με ειδικούς, καταστέλλει την ενδογενή παραγωγή τεστοστερόνης. Αυτό σημαίνει, προβλήματα στη λίμπιντο.

Μπορεί να θεωρείται ήπιο, αλλά σε σχέση με άλλα πιο “σκληρά” που κυκλοφορούν, όχι όμως αθώο.