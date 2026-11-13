Οξανδρολόνη: Τι είναι το σκεύασμα Anavar που έδωσε ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών στον γιο του

Ένας 58χρονος προπονητής άρσης βαρών συνελήφθη καθώς φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένα αναβολικά σε αθλητές, ανάμεσα στους οποίους και στον 12χρονο γιο του, στον οποίο έδωσε οξανδρολόνη (Anavar). Πρόκειται για ένα αναβολικό στεροειδές που αναπτύχθηκε αρχικά για ιατρική χρήση, αλλά εδραιώθηκε στον χώρο του αθλητισμού για την προώθηση καθαρής μυϊκής μάζας και δύναμης. Παρά τη φήμη του ως σχετικά ασφαλούς σκευάσματος, η ουσία συνδέεται με σοβαρές παρενέργειες, όπως ηπατική βλάβη, καρδιαγγειακά προβλήματα και ορμονικές διαταραχές

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 58χρονος προπονητής άρσης βαρών συνελήφθη καθώς φέρεται να χορηγούσε αναβολικά σε αθλητές, ανάμεσα στους οποίους και στον 12χρονο γιο του, στον οποίο έδωσε την ουσία οξανδρολόνη (Anavar).
  • Η οξανδρολόνη θεωρείται από τα πλέον δημοφιλή αναβολικά στεροειδή και χρησιμοποιείται κυρίως για προώθηση καθαρής μυϊκής μάζας, δύναμης και γράμμωσης.
  • Παρά τη φήμη για σχετικά ασφαλές προϊόν, το σκεύασμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ηπατική βλάβη, καρδιοαγγειακά προβλήματα και ορμονικές διαταραχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες – αναβολικά σε αθλητές, ανάμεσα στους οποίους και ο 12χρονος γιος του, στον οποίον έδωσε συγκεκριμένη ουσία σε αγώνα.

Συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας για χορήγηση ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές άρσης βαρών – Είχε δώσει και στον ανήλικο γιο του – ΒΙΝΤΕΟ

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα Παρασκευή, μετά τη σύλληψη του προπονητή. Στον γιο του έδωσε την ουσία οξανδρολόνη ή αλλιώς Anavar.

Τι είναι όμως αυτό;

Η Οξανδρολόνη είναι ευρέως γνωστή με το εμπορικό της όνομα Anavar. θεωρείται ως ένα από τα πλέον δημοφιλή αναβολικά στεροειδή κι αυτό διότι διαθέτει τη φήμη του σχετικά ασφαλούς προϊόντος.

Αναπτύχθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1960 για ιατρική χρήση στην αύξηση βάρους, την αποκατάσταση εγκαυμάτων και την οστεοπόρωση, αλλά το Anavar γρήγορα εδραιώθηκε στον χώρο του bodybuilding και του αθλητισμού. Εκτιμάται ιδιαίτερα για την προώθηση καθαρής μυϊκής μάζας, δύναμης και απώλειας λίπους χωρίς σημαντική κατακράτηση υγρών.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιόδους γράμμωσης και βελτίωσης της δύναμης.

Παρενέργειες και κίνδυνοι

Παρά τη φήμη που υπάρχει για αβλαβές προϊόν και ασφαλές, υπάρχουν κίνδυνοι για αυτόν που τη λαμβάνει. Άλλωστε, δεν υπάρχει ουσία που να μην έχει έστω και έναν μικρό κίνδυνο. Όμως, το Avanar, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ανάμεσα σε αυτές, ηπατική βλάβη, καρδιοαγγειακά προβλήματα, αλλά και ορμονικές διαταραχές.

Επιπλέον, σύμφωνα με ειδικούς, καταστέλλει την ενδογενή παραγωγή τεστοστερόνης. Αυτό σημαίνει, προβλήματα στη λίμπιντο.

Μπορεί να θεωρείται ήπιο, αλλά σε σχέση με άλλα πιο “σκληρά” που κυκλοφορούν, όχι όμως αθώο.

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