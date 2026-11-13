Μαθιόπουλος για το επεισόδιο διασωστών με την Κωνσταντοπούλου: Απαράδεκτο πρόεδρος κόμματος να επιπλήττει ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους – Πυρά και από την ΠΟΕΔΗΝ

Στο περιστατικό με το λιποθυμικό επεισόδιο και τη μεταφορά της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας σε νοσοκομείο και το επεισόδιο που είχε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου με τους διασώστες που πήγαν να διαχειριστούν το περιστατικό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος εργαζόμενων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος το πρωί της Παρασκευής(13/11).

O κ. Μαθιόπουλος, μιλώντας ΕΡΤnews, ανέφερε ότι το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, έλαβε κλήση για λιποθυμικό επεισόδιο ατόμου στην Επιθεώρηση Εργασίας στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που τηρείται σε ανάλογες περιπτώσεις, εστάλη ασθενοφόρο, έφτασαν οι διασώστες στο σημείο, ανέβηκαν στο κτήριο, μπήκαν στο γραφείο συνοδεία εργαζομένων, όπου ήταν μία γυναίκα η οποία είχε τάσεις λιποθυμίας. Οι διασώστες την εξέτασαν, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς της γυναίκας στο ασθενοφόρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, όταν οι διασώστες ήταν στον διάδρομο χωρίς να γνωρίζουν τι έχει συμβεί, όπως είπε ο κ. Μαθιόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου τους επιτέθηκε λεκτικά και τους είπε “Τι σόου είναι αυτό που κάνετε; Γιατί εργαλειοποιείται ένα περιστατικό; Γιατί τη μεταφέρετε με καρέκλα και δεν κατεβαίνει με τα πόδια;”».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο εργαζομένων του ΕΚΑΒ, η γυναίκα δήλωσε στους διασώστες ότι δεν αισθανόταν καλά και δεν μπορούσε να περπατήσει. Έτσι μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο.

«Εμείς οι διασώστες απλά τηρήσαμε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις σε όλους τους πολίτες», υποστήριξε και σημείωσε ότι «είναι απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες, πόσο μάλλον από μία πρόεδρο κόμματος να επιπλήττει τους διασώστες που κάνουν τη δουλειά τους».

Ο κ. Μαθιόπουλος ανέφερε ότι οι διασώστες μεταγενέστερα έμαθαν τι έχει συμβεί. «Δεν το γνώριζαν καλά οι διασώστες, ούτε καν κατάλαβαν τι είχε συμβεί πριν», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση του Σωματείου, ανέφερε ότι «εμείς απλά αναδείξαμε το θέμα έτσι ώστε και να προστατεύσουμε τους διασώστες».

«Υπάρχουν κατηγορίες, μηνύσεις και δεν ξέρουμε και εμείς τι θα συμβεί από δω και πέρα όταν επιτίθεται δια ζώσης. Δεν ξέρουμε αν αύριο, μεθαύριο προχωρήσει σε μηνύσεις γιατί δεν έγινε σωστά διακομιδή. Αυτό θα το δούμε και θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε ως σωματείο εργαζομένων», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ, με ανακοίνωσή του κατήγγειλε «την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας Ζωής Κωνσταντοπούλου σε συναδέλφους διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού”, αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς. Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας».

Πυρά και από την ΠΟΕΔΗΝ

Την έντονη διαμαρτυρία του για τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι σε διασώστες του ΕΚΑΒ εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζομένους.

Αφορμή στάθηκε περιστατικό που σημειώθηκε στην οδό Πατησίων 37, όπου στεγάζεται η Επιθεώρηση Εργασίας, όταν κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή ασθενούς. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και μετέφεραν την ασθενή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, την ώρα που εκτελούσαν το καθήκον τους δέχθηκαν ειρωνικά και απαξιωτικά σχόλια από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία φέρεται να έκανε λόγο για «show» και «εργαλειοποίηση του περιστατικού».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το ερώτημα τι ακριβώς θα μπορούσε να θεωρηθεί «show», επισημαίνοντας ότι οι διασώστες έκαναν αυτό για το οποίο κλήθηκαν: να προσφέρουν βοήθεια σε έναν άνθρωπο που αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

«Οι διασώστες δεν είναι κομπάρσοι σε πολιτικές αντιπαραθέσεις»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ δεν έχουν καμία εμπλοκή στις πολιτικές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις και δεν μπορούν να γίνονται αποδέκτες επιθέσεων την ώρα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Όπως τονίζει, οι διασώστες δεν επιλέγουν ποιον θα βοηθήσουν. Ανταποκρίνονται στις κλήσεις, εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και επιχειρούν καθημερινά να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας τους, με ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικές βάρδιες, αυξημένο όγκο περιστατικών και προβλήματα στον στόλο των ασθενοφόρων.

«Οι πολιτικοί οφείλουν να σέβονται τους εργαζόμενους»

Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπενθυμίζει ότι οι πολιτικοί έχουν υποχρέωση να υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, να απαιτούν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και να σέβονται τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι δεν μπορεί ένας διασώστης να καλείται να απολογηθεί επειδή ανταποκρίθηκε σε μια κλήση και έκανε τη δουλειά του.

Ο κ. Γιαννάκος δηλώνει ότι η ΠΟΕΔΗΝ καταδικάζει τέτοιες συμπεριφορές και στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ζητώντας από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αναγνωρίσει την προσφορά τους και να ζητήσει συγγνώμη.

«Επιτέλους, λίγος σεβασμός σε αυτούς που καθημερινά δίνουν μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από κόμματα, πρόσωπα και πολιτικές σκοπιμότητες», είναι το μήνυμα του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ.