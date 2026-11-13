Τριμερής συνεννόηση κορυφής για το καλώδιο: Οι επαφές Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη, Μακρόν στο Δουβλίνο και η αυριανή ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από Γεραπετρίτη

Σημαντικές διπλωματικές επαφές για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποιήθηκαν στο Δουβλίνο, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχαν συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, για πρώτη φορά εκ του σύνεγγυς, μετά την επανεκκίνηση των ερευνών επί του πεδίου.

Το καλώδιο Great Sea Interconnector (GSI) βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών, οι οποίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των τουρκικών αντιδράσεων για τις έρευνες που πραγματοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα και η Λευκωσία επιδιώκουν τον συντονισμό των κινήσεών τους, ενώ η γαλλική συμμετοχή στο έργο προσδίδει πρόσθετη διπλωματική και γεωπολιτική διάσταση.

Οι συνομιλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιήθηκαν χωριστά, με κοινό σημείο αναφοράς την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τις εξελίξεις γύρω από τις ερευνητικές εργασίες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», οι τρεις πλευρές είναι δεδομένο πως για όσο διαρκέσουν οι εργασίες του ερευνητικού πλοίο θα βρίσκονται σε στενή επαφή, παραμένοντας σε ετοιμότητα να ενεργοποιήσουν σενάρια που βρίσκονται έτοιμα στο συρτάρι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει το έργο.

Από τη γαλλική πλευρά είναι σαφές πως υπάρχει επιθυμία να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι, με την κυπριακή πλευρά να μην τοποθετείται δημόσια τα τελευταία 24ωρα σχετικά με τις τουρκικές κινήσεις, την ώρα που οι πολιτικές αντιδράσεις επί ελληνικού εδάφους μαίνονται με φόντο την κίνηση του Παρισιού να επιδώσει ρηματική διακοίνωση σε Άγκυρα και Κάιρο.

Η αυριανή ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών

Σ αυτό το πνεύμα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις και να υπάρξει ενημέρωση για τις κινήσεις της Αθήνας απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν βρίσκεται σε χέρια του υπουργείου σε φυσικό αντίγραφο, καθώς πρόκειται για αλληλογραφία μεταξύ τρίτων κρατών. Η δημοσιοποίηση ενός τέτοιου εγγράφου, σύμφωνα με την εφημερίδα, ακόμη κι αν περιερχόταν στα χέρια της ελληνικής πλευράς, θα οδηγούσε όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, σε μείζον διπλωματικό επεισόδιο, τη στιγμή δε, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη.

Αυτό, με λίγα λόγια σημαίνει ότι αύριο οι πολιτικοί αρχηγοί δεν θα λάβουν αυτούσιο το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης, αλλά την ενημέρωση που μπορεί να τους παράσχει εμπιστευτικά το υπουργείο Εξωτερικών.