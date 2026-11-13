Η Λατινοπούλου απαντά για την άρση ασυλίας της: Συκοφαντικό ότι κάποιοι μπήκαν ξυπόλυτοι στην πολιτική και βγήκαν με περιουσίες;

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιχείρησε να απαντήσει στην άρση ασυλίας της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τη μήνυση σε βάρος της από τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη. Η ίδια είπε στο Mega πως όσα έγραψε σε tweet το 2020 δεν ήταν συκοφαντικά.

«Το σημερινό είναι μια υπόθεση ενός tweet όπου είχα και είπα μια αλήθεια. Τώρα είμαστε στο ποινικό, στο αστικό κρίθηκε απαράδεκτη η προσφυγή Παπαδημούλη. Είχα πει ότι ναι υπάρχουν πολιτικοί που βλέπουν κάποιοι να μπαίνουν ξυπόλυτοι και μετά να βγαίνουν με τεράστιες περιουσίες» είπε αρχικά, για να συνεχίσει:

«Σιγά αυτό είναι συκοφαντικό; Αυτό είναι η αλήθεια. Όταν είχαν βγει πρωτοσέλιδα που είχε πόσα διαμερίσματα και είχε κάνει μια “παπασπιτούπολη” δεν το έγραψα εγώ» πρόσθεσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Ωστόσο, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε άλλη άποψη, καθώς υπερψήφισε την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου χθες, Πέμπτη, κατόπιν του σχετικού αιτήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για τη δικαστική εξέταση της υπόθεσης που αφορά μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη σε βάρος της ευρωβουλευτού.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η ευρωβουλευτής υποστήριζε ότι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, είχε συμβάλει στην «αποστροφή των πολιτών από την πολιτική», ενώ τον κατηγορούσε ότι απέκτησε πλούτο με αθέμιτα μέσα, ισχυριζόμενη ότι όταν ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν «ξυπόλητος».

Παπαδημούλης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!», ανέφερε.

Ο πρώην ευρωβουλευτής εξήγησε επίσης τους λόγους για τους οποίους είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου, σημειώνοντας ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου προσπαθούσε να τον ταυτίσει με πρόσωπα όπως ο Μαντέλης και ο Τσοχατζόπουλος.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη

«Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, προκειμένου να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση.

Κατέθεσα εναντίον της μήνυση αμέσως, γιατί προσπάθησε, με μια άθλια και συκοφαντική της ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020, να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικές αρχές μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα.

Η πολιτική κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, ήταν για μένα πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το έχω αποδείξει σταθερά και έμπρακτα στα χρόνια που ήμουν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι

Αντίθετα, θα συνεχίσω να επιδεικνύω σταθερά μηδενική ανοχή στην δόλια συκοφαντία και την λάσπη που έχουν στόχο να πλήξουν, με ψέματα και αθλιότητες ,την τιμή και την υπόληψη μου.

Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!»