Κυριάκος Βελόπουλος: «Όταν περιθάλπεις και εκκολάπτεις τη διαφθορά, κάποια στιγμή σου σκάει στα χέρια»

Παρέμβαση στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας τις υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής, τις κυβερνητικές ευθύνες, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την ίδια τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα που αυτές οι υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από το «ελληνικό FBI», ο κ. Βελόπουλος σημείωσε πως, εάν κάποιος θελήσει να προσεγγίσει το ζήτημα με καχυποψία, θα μπορούσε να συμφωνήσει με την άποψη περί επικοινωνιακού «πυροτεχνήματος», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο.

Στη συνέχεια, έθεσε ζήτημα ευθυνών τόσο της Αστυνομίας όσο και της ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ΕΛ.ΑΣ. δεν ενημέρωσαν έγκαιρα την Αρχή, επικαλούμενοι τον φόβο διαρροών.

«Το υπουργείο του κ. Χρυσοχοΐδη, η Αστυνομία, δεν ενημέρωσε την ΑΑΔΕ γιατί φοβόταν διαρροές, άρα η ΑΑΔΕ έχει τεράστια ευθύνη γιατί επί χρόνια δεν έκανε καλά τη δουλειά της», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, υπογραμμίζοντας το γεγονός πως οι αποκαλύψεις δεν έγιναν με τη χρήση ΑΙ, αλλά από καταγγελίες πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υπενθύμισε την πρόταση του κόμματός του, προτείνοντας την επιβολή ενιαίου φορολογικού συντελεστή 15%. «Έσοδα-έξοδα αφαιρούνται και ό,τι μένει φορολογείται με 15%», εξήγησε.

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε ακόμη στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τα κρυπτονομίσματα, υπογραμμίζοντας πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο σε πρακτικές ξεπλύματος χρήματος. «Όταν περιθάλπεις και εκκολάπτεις τη διαφθορά, κάποια στιγμή σου σκάει στα χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά έκανε επίσης και στους Ποινικούς Κώδικες, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία να απολογηθεί για τη στάση που είχε τηρήσει στο παρελθόν. Όπως υπενθύμισε, από το 2020 που είχε καταγγείλει τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεχόταν ειρωνικά σχόλια και χαρακτηρισμούς από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως «ψεκασμένος».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις, κάνοντας λόγο για τοκογλύφους, παιδεραστές, συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις, αλλά και σε «ολιγάρχες της χώρας» όπως ο κ. Μυτιληναίος, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά τελικά επωφελήθηκε από την παραγραφή.

Επικαλούμενος, μάλιστα, το περιεχόμενο της εισαγγελικής τοποθέτησης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ανέτρεξε πίσω στην υπόθεση του Νίκου Γεωργιάδη, θέτοντας το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται πλημμελήματα ή να παραγράφονται αδικήματα που έχουν τελεστεί σε βάρος ανηλίκων, ακόμη και περιπτώσεις που αφορούν παιδεραστία και βιασμό.

Κλείνοντας, ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στο ζήτημα των funds και των servicers, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχείρησε, μέσω του άρθρου 51, να περάσει ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.