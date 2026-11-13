Ρωσία: Φωτιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Βόλγκογκραντ μετά από πτώση συντριμμιών drone

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στο νότιο τμήμα της πόλης Βόλγκογκραντ, στη Ρωσία, έπειτα από την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους.
Την πληροφορία γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Αντρέι Μποτσάροφ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.
Σημειώνεται ότι στην πόλη του Βόλγκογκραντ βρίσκεται ένα από τα μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου της ρωσικής εταιρείας Lukoil, ενώ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν και άλλες σημαντικές βιομηχανικές μονάδες.
🔥 Good morning, Russia is burning (like hell) 🔥
Volgorod inferno – The oil refinery is ablaze after being hit by multiple UA strike UAVs. https://t.co/hyl50Nskrp
— @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) November 12, 2026