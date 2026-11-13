ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο του FBI η Άλις Χουάνγκ για πιθανή κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι το υπουργείο δεν έχει καταλήξει ακόμη σε οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα επιχειρηματίας που φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να συνδέεται με κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπλανς επιβεβαίωσε ότι το FBI διερευνά τις σχετικές αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες η Χουάνγκ ενδέχεται να εργάζεται για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.
Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
Attorney General Todd Blanche responds to allegations of smuggled Nvidia chips, declines to comment on “other fodder” surrounding former CEO Jensen Huang https://t.co/kyPTVr11VD
— CSPAN (@cspan) November 12, 2026