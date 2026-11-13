ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο του FBI η Άλις Χουάνγκ για πιθανή κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Το FBI διερευνά αναφορές για πιθανή κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας από την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη χωρίς να έχει υπάρξει οριστικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει καταλήξει ακόμη σε οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το αν η Άλις Χουάνγκ συνδέεται με κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
  • Το FBI διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Κινέζα επιχειρηματίας, η οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση με τον CEO της Nvidia, ενδέχεται να εργαζόταν για το Πεκίνο.
  • Η έρευνα των αμερικανικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει πόρισμα που να επιβεβαιώνει τις σχετικές καταγγελίες.

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Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι το υπουργείο δεν έχει καταλήξει ακόμη σε οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα επιχειρηματίας που φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να συνδέεται με κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπλανς επιβεβαίωσε ότι το FBI διερευνά τις σχετικές αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες η Χουάνγκ ενδέχεται να εργάζεται για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

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