Μπέρναμ: «Θα αγωνιστώ για μια καλή συμφωνία με την ΕΕ» – Σε κρίσιμη καμπή οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο

Για την εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας για την προσέγγιση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποσχέθηκε να αγωνιστεί ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Μετά τις συζητήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες στο Δουβλίνο, επεσήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι την τελευταία στιγμή ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

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Διεθνή Νέα

Μπέρναμ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για την εξασφάλιση «μιας καλής συμφωνίας» που θα αφορά την προσέγγιση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποσχέθηκε να «αγωνιστεί» ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα.
  • «Θεωρώ ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο και γι’ αυτό θα αγωνιστώ τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ στον απόηχο των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Δουβλίνο.
  • Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν «μέχρι την τελευταία στιγμή» και ότι «τα πράγματα πιθανόν θα γίνουν περίπλοκα» πριν από τη σύνοδο κορυφής στις 20 Νοεμβρίου.

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Για την εξασφάλιση «μιας καλής συμφωνίας» που θα αφορά την προσέγγιση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποσχέθηκε να «αγωνιστεί» ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα.

«Θεωρώ ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο και γι’ αυτό θα αγωνιστώ τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ στον απόηχο των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Δουβλίνο.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν «μέχρι την τελευταία στιγμή» και ότι «τα πράγματα πιθανόν θα γίνουν περίπλοκα» πριν από τη σύνοδο κορυφής στις 20 Νοεμβρίου.

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