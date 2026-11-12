Γαλλία: «Δημαγωγική απόφαση» του Ισραήλ να απαγορεύσει στον Μελανσόν την είσοδο στη χώρα

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«Δημαγωγική απόφαση» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την απαγόρευση εισόδου του Ζαν-Λικ Μελανσόν στο Ισραήλ, ο οποίος κατηγορείται για εχθρική στάση απέναντι στη χώρα.

«Αυτή η δημαγωγική απόφαση, που προέρχεται από μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ευνοεί εκείνους που, όπως η Ανυπότακτη Γαλλία, ζουν από την εργαλειοποίηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης», σχολίασε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

Le gouvernement d’affaires courantes de Benyamin Netanyahou vient d’interdire l’accès à son territoire à des responsables de la France insoumise. Cette décision démagogique, émanant d’un gouvernement qui a multiplié les violations du droit international, fait le jeu de ceux qui, comme La France insoumise, vivent de l’instrumentalisation du conflit israélo-palestinien. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Fraport Greece: Αύξηση στην επιβατική κίνηση τον Οκτώβριο – Στα 3,6 εκατ. οι επιβάτες στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια La France continuera inlassablement à agir pour la solution à deux États et la coexistence pacifique des peuples israélien et palestinien. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 12, 2026

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ είχε ανακοινώσει την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ στον ηγέτη της «Ανυπότακτης Γαλλίας» καθώς και στην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ματίλντ Πανό, επικαλούμενος την υποτιθέμενη «αντι-ισραηλινή ρητορική μίσους» εκ μέρους τους.

Σε δηλώσεις του, ο Μελανσόν ανέφερε ότι δεν είναι «απογοητευμένος» από την ισραηλινή απόφαση, εξηγώντας: «Μου απαγορεύουν την είσοδο σε μια περιοχή στην οποία δεν ζήτησα να εισέλθω».