Γαλλία: «Δημαγωγική απόφαση» του Ισραήλ να απαγορεύσει στον Μελανσόν την είσοδο στη χώρα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, χαρακτήρισε «δημαγωγική απόφαση» την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ που ανακοίνωσε ο Γκιντεόν Σάαρ για τον Ζαν-Λικ Μελανσόν και τη Ματίλντ Πανό της «Ανυπότακτης Γαλλίας». Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας σημείωσε ότι η κίνηση αυτή ευνοεί όσους εργαλειοποιούν την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, ενώ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Από την πλευρά του, ο Μελανσόν δήλωσε ότι δεν είναι απογοητευμένος, εξηγώντας πως του απαγορεύουν την είσοδο σε μια περιοχή στην οποία δεν ζήτησε ποτέ να εισέλθει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Δημαγωγική απόφαση» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την απαγόρευση εισόδου του Μελανσόν στο Ισραήλ, ο οποίος κατηγορείται για εχθρική στάση απέναντι στη χώρα.
  • Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ είχε ανακοινώσει την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ στον ηγέτη της «Ανυπότακτης Γαλλίας» καθώς και στην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ματίλντ Πανό, επικαλούμενος την υποτιθέμενη «αντι-ισραηλινή ρητορική μίσους» εκ μέρους τους.
  • Σε δηλώσεις του, ο Μελανσόν ανέφερε ότι δεν είναι «απογοητευμένος» από την ισραηλινή απόφαση, εξηγώντας: «Μου απαγορεύουν την είσοδο σε μια περιοχή στην οποία δεν ζήτησα να εισέλθω».

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«Δημαγωγική απόφαση» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την απαγόρευση εισόδου του Ζαν-Λικ Μελανσόν στο Ισραήλ, ο οποίος κατηγορείται για εχθρική στάση απέναντι στη χώρα.

«Αυτή η δημαγωγική απόφαση, που προέρχεται από μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ευνοεί εκείνους που, όπως η Ανυπότακτη Γαλλία, ζουν από την εργαλειοποίηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης», σχολίασε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ είχε ανακοινώσει την απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ στον ηγέτη της «Ανυπότακτης Γαλλίας» καθώς και στην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ματίλντ Πανό, επικαλούμενος την υποτιθέμενη «αντι-ισραηλινή ρητορική μίσους» εκ μέρους τους.

Σε δηλώσεις του, ο Μελανσόν ανέφερε ότι δεν είναι «απογοητευμένος» από την ισραηλινή απόφαση, εξηγώντας: «Μου απαγορεύουν την είσοδο σε μια περιοχή στην οποία δεν ζήτησα να εισέλθω».

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