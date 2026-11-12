Nvidia: Νέα αποκάλυψη για τρίτη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ μετά την παραίτησή του

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Μία ακόμη εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ, αυτή τη φορά με εργαζόμενη της Nvidia, αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση. Η νέα πληροφορία έρχεται μετά την παραίτηση του 63χρονου συνιδρυτή της εταιρείας από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, την Πέμπτη (12/11), έπειτα από προηγούμενες αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με δεύτερη εργαζόμενη της Nvidia, πέραν της Κίμπερλι Πάουελ, αντιπροέδρου και επικεφαλής του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της εταιρείας.

Το Reuters δεν δημοσιοποίησε την ταυτότητα της γυναίκας, ενώ οι προσπάθειες των δημοσιογράφων του να επικοινωνήσουν μαζί της δεν απέδωσαν.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει τις νέες πληροφορίες. Παράλληλα, ο Χουάνγκ, η Κίμπερλι Πάουελ και εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του πρακτορείου για σχόλιο.

Οι προηγούμενες αποκαλύψεις και η παραίτηση

Η νέα αναφορά προστίθεται στις αποκαλύψεις για δύο προηγούμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, οι οποίες προκάλεσαν κρίση στην ηγεσία της Nvidia και οδήγησαν στην παραίτησή του.

Η πρώτη υπόθεση αφορά την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα συνεργάζεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, η Megaspeed, η οποία συγκαταλέγεται στους πελάτες της Nvidia, έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνών από τις αμερικανικές αρχές για πιθανή παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Στις 8 Νοεμβρίου, μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε σε δήλωσή του ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τη γυναίκα. Το Reuters επιχείρησε επίσης να επικοινωνήσει με την Άλις Χουάνγκ, χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, αποκαλύφθηκε η σχέση του με την Κίμπερλι Πάουελ, η οποία κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου της Nvidia, με αρμοδιότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Μετά τις δύο αυτές αποκαλύψεις, ο Χουάνγκ αποχώρησε από τη θέση του CEO, την οποία κατείχε από την ίδρυση της Nvidia, το 1993.

Η προσωρινή διοίκηση της Nvidia

Μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανέθεσε προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου στην οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, έως ότου επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχός του.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia ενδέχεται να προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, στη διαμόρφωση του οποίου είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.