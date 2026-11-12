Σύνοδος στο Δουβλίνο: «Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς εμάς» – Το ηχηρό μήνυμα των ηγετών της Ευρώπης

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Η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης, ήταν το κεντρικό μήνυμα της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (12/11) στο Δουβλίνο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες Ουάσινγκτον και Μόσχας φαίνεται να επεκτείνονται πέρα από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αγγίζοντας τη συνολική αρχιτεκτονική ασφαλείας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Περίπου 50 Ευρωπαίοι και διεθνείς ηγέτες συγκεντρώθηκαν στην ιρλανδική πρωτεύουσα, με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, να τονίζει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει αλλάξει ριζικά το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης.

«Το ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφαλείας έχει αναδιαμορφωθεί θεμελιωδώς από τον βάναυσο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μάρτιν, σύμφωνα με το BBC, προσθέτοντας ότι όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία αντιβαίνουν στις αξίες και τις αρχές της Ευρώπης.

Ζελένσκι: «Η Ευρώπη πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με αμερικανική διαμεσολάβηση, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας δεν περιορίζονται στο μέλλον της Ουκρανίας.

«Όταν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι μιλούν γι’ αυτό, δεν πρόκειται μόνο για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για κάποιο είδος νέου πλαισίου ασφαλείας μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Χαρακτήρισε μάλιστα την προσέγγιση αυτή παράξενη, υπενθυμίζοντας ότι επί τρεις δεκαετίες μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ευρώπη επιδίωξε εμπορική συνεργασία και καλές σχέσεις με τη Μόσχα.

Κατά τον Ζελένσκι, οι πόλεμοι του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αποτελούν συνέπεια κάποιας αναπόφευκτης αντιπαράθεσης με την Ευρώπη, αλλά απορρέουν από τη στάση του Ρώσου προέδρου απέναντι σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, ζήτησε η Ευρώπη να αποκτήσει μόνιμη θέση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι, παρότι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να συμμετέχουν στη διαδικασία, δεν βρίσκονται ακόμη απευθείας στο τραπέζι των συνομιλιών με τη Ρωσία.

Μάρτιν: «Παράλογη μια ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την Ευρώπη»

Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Μιλώντας στο ιρλανδικό δίκτυο RTÉ, χαρακτήρισε παράλογο το ενδεχόμενο να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Μάρτιν εκτίμησε ότι η αμερικανική πλευρά αναγνωρίζει την ανάγκη ευρωπαϊκής εκπροσώπησης, ενώ επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε συνολικής διευθέτησης.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, το βράδυ της Πέμπτης στο Δουβλίνο.

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως συνομιλήσει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Σκοπός της συνάντησής τους με τον Ζελένσκι είναι να τον ενημερώσουν για τις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο και τις προοπτικές συνέχισης της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Παρά τις εντατικές διπλωματικές επαφές, οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι δεν κατέληξαν σε σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου, αν και υπήρξε συμφωνία επί της αρχής για ανταλλαγή αιχμαλώτων.

As in every #EPC summit, Ukraine was at the heart of today’s discussions in Dublin. Since the start of the Russian full-scale invasion of Ukraine, it has been clear that Europe’s security and peace in Ukraine are inseparable. https://t.co/8KixeuoihM — António Costa (@eucopresident) November 12, 2026

Κόστα: «Η εποχή των σφαιρών επιρροής έχει παρέλθει»

Αυστηρό μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία, ως κυρίαρχο κράτος, πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τους συμμάχους και τις διεθνείς συνεργασίες της.

«Η Ευρώπη έχει αφήσει τις αυτοκρατορίες και τις σφαίρες επιρροής στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την επιστροφή τους», δήλωσε.

Ο Κόστα τόνισε ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας δεν μπορεί να συζητείται και να αποφασίζεται χωρίς την ίδια την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των ευρωπαϊκών κρατών.

Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον της ασφάλειάς τους, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη σηκώνει πλέον το κύριο βάρος της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Υβριδικές απειλές, Τεχνητή Νοημοσύνη και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας

Πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ηγέτες εξέτασαν την αυξανόμενη απειλή των υβριδικών επιθέσεων, την προστασία των δημοκρατικών θεσμών, την οικονομική ασφάλεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το ενεργειακό κόστος.

Στην τελική συνέντευξη Τύπου, ο Μίχολ Μάρτιν ανέδειξε τέσσερα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου: τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία, την ενίσχυση της συνεργασίας απέναντι στις υβριδικές απειλές, την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την εξασφάλιση καθαρής και οικονομικά προσιτής ενέργειας.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για τα δεδομένα της Ιρλανδίας, με τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της χώρας.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί απειλές για βόμβες σε σχολεία και μέσα ενημέρωσης, ορισμένες από τις οποίες αποδείχθηκαν φάρσες. Οι Αρχές δεν έχουν αποδώσει επισήμως την ευθύνη για τα περιστατικά σε συγκεκριμένο φορέα.

Μεγάλο μέρος του κέντρου του Δουβλίνου αποκλείστηκε, ενώ σημειώθηκαν σημαντικές κυκλοφοριακές διαταραχές. Στην αστυνόμευση συνέδραμαν υπηρεσίες της Βόρειας Ιρλανδίας, της Λετονίας και της Πορτογαλίας.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα ιδρύθηκε το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ως φόρουμ πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών, ανεξαρτήτως συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εργασίες στο Δουβλίνο συνεχίζονται την Παρασκευή (13/11), με την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου αναμένεται να τεθούν εκ νέου στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία.