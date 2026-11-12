Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC 101-72: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστές Φουρνιέ και Βεζένκοβ

Με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοβ να προσθέτει άλλους 20, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ντουμπάι BC με 101-72 στη Sunel Arena, επιστρέφοντας στις ευρωπαϊκές νίκες και βάζοντας τέλος στο εκτός έδρας αήττητο σερί των φιλοξενούμένων.

Οι Πειραιώτες επέβαλαν τον ρυθμό τους από το πρώτο δεκάλεπτο, διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και αύξησαν σημαντικά τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα είχαν η ευστοχία στην επίθεση και η αποτελεσματική αμυντική λειτουργία, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει το πρώτο μέρος έχοντας 19/21 δίποντα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Βεζένκοβ άνοιξε το σκορ, όμως ο Καμπενγκέλε απάντησε με τρίποντο, δίνοντας στη Ντουμπάι το πρώτο της προβάδισμα (2-3) στο 7:46. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με επιμέρους σκορ 9-3 και προηγήθηκε 11-6, με τον Φουρνιέ να έχει σημαντική συμβολή στο συγκεκριμένο διάστημα.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 19-16 με τον Πετρούσεφ, αλλά τα καλάθια των Τζόσεφ και Βεζένκοβ διαμόρφωσαν το 23-16 στο 1:44. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες μπροστά 25-18, έπειτα από κάρφωμα του Τζόουνς.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Πετρούσεφ σκόραρε πρώτος για την Ντουμπάι, πριν οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ απαντήσουν με δύο δίποντα, ανεβάζοντας τη διαφορά στους εννέα πόντους (29-20). Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 29-24 με καλάθια των Πετρούσεφ και Μπλόσομγκεϊμ, ωστόσο ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 8-2 και ξέφυγε με 37-26.

Η Ντουμπάι περιόρισε προσωρινά τη διαφορά στους οκτώ πόντους (45-37), αλλά οι Πειραιώτες απάντησαν με σερί 7-0, φτάνοντας στο 52-37 στο 2:13. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 57-43, με τον Ολυμπιακό να έχει υψηλά ποσοστά ευστοχίας, ιδιαίτερα στα δίποντα.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Ο Μιλουτίνοφ πέτυχε το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ ο Μπέικον απάντησε με μία εύστοχη βολή για το 59-44.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι αύξησαν την πίεσή τους και, με επιμέρους σκορ 14-2, ανέβασαν τη διαφορά στους 27 πόντους (78-51), με τους Φουρνιέ και Βεζένκοβ να πρωταγωνιστούν επιθετικά.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και στο υπόλοιπο της τρίτης περιόδου. Με νέο επιμέρους σκορ 10-2, από το 3:22 έως τα 39 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου, έφτασε στο 88-56, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 32 πόντων.

Στην τελευταία περίοδο, ο Εντζάι σκόραρε για τον Ολυμπιακό και ο Μπλόσομγκεϊμ απάντησε για το 90-58 στο 8:09. Η Ντουμπάι κατάφερε αργότερα να μειώσει σε 97-71 με σερί 10-0, χωρίς όμως να απειλήσει την επικράτηση των Πειραιωτών.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν ακόμη τέσσερις πόντους, ανεβάζοντας το σκορ σε 101-71, προτού διαμορφωθεί το τελικό 101-72.

Φουρνιέ και Βεζένκοβ ξεχώρισαν στην επίθεση

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με 28 πόντους σε 27 λεπτά συμμετοχής. Ο Γάλλος γκαρντ είχε 5/6 βολές, 4/6 δίποντα και 5/7 τρίποντα, ενώ κατέγραψε επίσης 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους σε 21 λεπτά, με 2/2 βολές, 6/6 δίποντα και 2/4 τρίποντα. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε ακόμη 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Από την πλευρά της Ντουμπάι, ο Καμπενγκέλε ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Ο Τζάναν Μούσα σημείωσε 9 πόντους, έχοντας 2/2 βολές, 2/7 δίποντα και 1/8 τρίποντα. Παράλληλα, κατέγραψε 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος.

Καθοριστικό στοιχείο για την επικράτηση του Ολυμπιακού αποτέλεσε η βελτίωση των ποσοστών ευστοχίας του σε σχέση με τις προηγούμενες αναμετρήσεις, σε συνδυασμό με την αμυντική του απόδοση. Οι 19 εύστοχες προσπάθειες σε 21 δίποντα στο πρώτο ημίχρονο αποτύπωσαν την επιθετική αποτελεσματικότητα των Πειραιωτών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διαφορά 29 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72.