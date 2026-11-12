Κώστας Φαλελάκης: Ο Μηνάς Χατζησάββας με απενοχοποίησε σε σχέση με την ομοφυλοφιλία, δεν με ενδιέφερε αν φαίνεται

Για τη σχέση του με τον Μηνά Χατζησάββα, την προσωπική και επαγγελματική του πορεία, αλλά και τη ζωή μετά την απώλεια του ηθοποιού μίλησε ο Κώστας Φαλελάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Φανή Πλατσατούρα για την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Ανατρέχοντας στις εμπειρίες και τις αλλαγές που σημάδεψαν τη ζωή του, ο 63χρονος ηθοποιός ανέφερε: «Η ζωή μου ήταν περίεργη. Είχε πολλές αφετηρίες και πολλά φινάλε. Ξανάρχιζε και τελείωνε σε άλλα μέρη, με άλλους ανθρώπους. Έχω κουραστεί. Είμαι 63 χρονών και αισθάνομαι πως είμαι 100».

Στη συνέχεια, ο Κώστας Φαλελάκης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη σεξουαλικότητά του σε νεαρότερη ηλικία, εξηγώντας πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή του Μηνά Χατζησάββα στην αποδοχή του εαυτού του.

«Ενδεχομένως μια αρρενωπότητα που είχα σαν παιδί να απάλλασσε τους άλλους από το να με σκέφτονται σαν ομοφυλόφιλο. Κι εγώ προσπαθούσα να μη φαίνεται. Όταν γνώρισα τον Μηνά και ήρθα στην Αθήνα, δεν με ενδιέφερε πια καθόλου αν φαίνεται ή δεν φαίνεται και πια το έλεγα κιόλας. Σ’ αυτό με βοήθησε ο Μηνάς πάρα πολύ. Με απενοχοποίησε», δήλωσε.

Μιλώντας για την περίοδο που ακολούθησε τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα, ο ηθοποιός θυμήθηκε μια συζήτηση που είχε με την Κική Δημουλά, στην οποία είχε εκφράσει την αγωνία του για το πώς θα μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του μετά την απώλεια.

«Μετά την απώλεια του Μηνά, ρώτησα την Κική Δημουλά πώς θα γίνει ξανά βίος αυτό το αβίωτο και μου είπε: “Θα γίνει, αγόρι μου, δεν θα κάνεις τίποτα εσύ. Γίνεται από μόνο του”. Και να που βγήκε αληθινή», ανέφερε.

Ο Κώστας Φαλελάκης ολοκλήρωσε την αναφορά του στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, επισημαίνοντας: «Έχει μηχανισμούς η ζωή. Όπως λέει και ο Ευριπίδης στον Ορέστη… όλα τα αντέχει ο άνθρωπος. Και μη μας λυπάστε, χτυπάτε κι άλλο, ρίξτε μας κι άλλο κακό».